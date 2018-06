"Kaiser-Baustelle" im Fokus

(red/dm) - Rund eine Woche war die Baustelle an der oberen Kaiserstraße in Rastatt für das am Sonntag zu Ende gegangene Straßentheaterfestival tête-à-tête unterbrochen worden, am Montag ging es dort nun wieder weiter. Die Arbeiten am aktuellen, ersten Bauabschnitt werden vermutlich noch bis Mitte Juli dauern, informiert die städtische Pressestelle. Damit sei man rund sechs Wochen im Verzug. Anschließend beginnt der zweite Bauabschnitt.

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss war die Baustelle am Montagabend Gegenstand von Stadtratsanfragen. Dem Eindruck, dass es dort schleppend vorangehe und mitunter wenige Arbeiter zugange seien, trat die Verwaltung mit der Aussage entgegen, dass es sich um eine komplexe Baustelle handele. Man nehme dies indes zum Anlass, demnächst kompakt über die Zusammenhänge zu informieren.

Neben Witterungsproblemen in den Winterwochen seien es vor allem aufwendige Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen gewesen, die zusätzlich Zeit gekostet hatten, so die städtische Pressestelle gestern. Im südlichen Gehweg- und Fahrbahnbereich mussten der Kanalstauraum, ein weiterer Entwässerungskanal, die Gas- und Wasserleitung sowie Strom und zusätzliche Leerrohre verlegt werden. Das alles unter Aufrechterhaltung der Wasser-, Gas- und Stromversorgung. Zudem habe es das weitläufige, bis zur Poststraße reichende Kirchenfundament nötig gemacht, den Kanal umzuplanen. Dem städtischen Bauleiter Peter Polak zufolge halte sich der Zeitverzug trotz der "äußeren Umstände" und der vorgefundenen Widrigkeiten im Rahmen. Er ist nach wie vor zuversichtlich, dass die Baustelle wie geplant Ende 2019 beendet werden kann.

Morgen wird auch wieder am Notüberlauf vor der Sparkasse auf dem Marktplatz gearbeitet. Zunächst muss dort die Baugrube wieder aufgebrochen werden, die im April im Vorfeld des verkaufsoffenen Sonntags und des tête-à-tête stillgelegt und begehbar gemacht worden war. Nach aktuellem Plan sollen die Arbeiten dort Mitte August abgeschlossen sein. Für die Zeit der Bauarbeiten sind die Schlossstraße zwischen Schlosser- und Kaiserstraße sowie ein Teil der Kaiserstraße gesperrt. Das hat vor allem Folgen für Lieferanten und Marktbeschicker: Sie können den Marktplatz während der Bauarbeiten nur über die untere Kaiserstraße anfahren. Fußgänger und der Busverkehr sind von der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.