Neue Ampelanlage an B 36 entsteht

(yd) - Ein lang gehegter Wunsch geht für die Ötigheimer dieser Tage in Erfüllung: An der Abzweigung der K 3717 von der B36 wird derzeit im Auftrag des Landratsamts Rastatt eine neue Ampelanlage installiert. Immer wieder war im Gemeinderat des Telldorfs moniert worden, dass andere Abfahrten (etwa in Bietigheim) mit Ampeln geregelt werden. Immer wieder war es in dem Bereich zu Unfällen gekommen.

Am Dienstag begannen nun die Arbeiten an den Signalmasten der Ampelanlage, inzwischen stehen sie bereits. Als nächster Schritt werde die Anlage verkabelt, hieß es aus dem Landratsamt, der Strom werde am kommenden Dienstag freigeschalten. Nach einer Prüfung der Anlage sowie dem Anpassen der Fahrbahnmarkierung kann diese dann Ende nächster Woche in Betrieb genommen werden - pünktlich zur Saison auf der Ötigheimer Freilichtbühne, die am 16. Juni startet. Immerhin strömen dann Wochenende für Wochenende tausende Besucher über die B36 ins Telldorf.

Unweit der Kreuzung wird derzeit ebenfalls gearbeitet: Kurz vor der Bahnunterführung an der K 3717 (Rastatter Straße) entsteht ein neuer, temporärer Parkplatz für die Volksschauspielbesucher. Die Arbeiten an der Fläche, die 200 neue Stellplätze bieten soll, haben diese Woche begonnen und sollen laut Auskunft aus dem Rathaus pünktlich zur Spielsaison abgeschlossen sein.