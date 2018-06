Junge Bühnenamateure bringen politische Stücke in die Reithalle

Rastatt - Ein Jugendtheaterfestival hat es in Rastatt noch nie gegeben. Und das, obwohl in der Barockstadt schon seit zehn Jahren ein ambitioniertes Jugendtheater von sich reden macht. Diesen runden Geburtstag und zugleich seine Neugründung unter dem Vereinsnamen "Phoenixtheater" nimmt das Ensemble nun zum Anlass, ein eigenes Festival auszurichten, nachdem die Truppe schon an etlichen Veranstaltungen dieser Art anderswo teilgenommen hat. Kulturelle Bildung, so finden die jungen Theatermacher aus Rastatt, sollte gerade heute wieder ganz groß geschrieben werden.

Vom 28. Juni bis 1. Juli locken das Rastatter Phoenixtheater und drei junge Theatergruppen in die Reithalle. Auf dem Programm steht neben Vorstellungen ganz unterschiedlicher Theaterprojekte auch eine Gala am Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr, bei der abgesehen von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm die jungen Theaterleute vor allem mit ihrem Publikum ins Gespräch kommen wollen. "Wovon wir träumen...was wir begehren", heißt denn auch das Motto des gesamten Festivals.

Jacqueline Frittel, die das Rastatter Phoenixtheater als Theaterpädagogin betreut, freut sich, dass auf eine öffentliche Ausschreibung über verschiedene Verbände sechs Bewerbungen beim Ensemble eintrudelten. Nach Sichtung der DVDs mit den verschiedenen Inszenierungen hat man sich für drei Gruppen entschieden: Das Theater Grenzenlos aus München wird am Samstag, 30. Juni, um 10.30 Uhr "Neuland" von Viktor Schenkel spielen. Mit einer eigenen Stückentwicklung unter dem Titel "Europa" nimmt das spina-Theater aus Solingen am Samstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr am Festival teil. Und das Stück "Toller" von Tankred Dorst bringt das Theater am Max-Planck-Gymnasium aus Karlsruhe mit. Aufführung ist am 1. Juli um 10.30 Uhr.

Den Auftakt machen allerdings die Gastgeber vom Phoenixtheater selbst am Freitag, 29. Juni, um 19.30 Uhr mit ihrem vielgelobten "Hamlet", bei dem die Geschlechterrollen vertauscht sind. Zu den Aufführungen werden jeweils Publikumsgespräche angeboten, die rege zu werden versprechen, weil sich natürlich auch die jungen Theatermacher aus den Gastgruppen dazugesellen werden. Übernachten werden sie übrigens in einem abgeteilten Bereich der Turnhalle des Tulla-Gymnasiums, die von den Mitgliedern des Phoenix-theaters liebevoll eingerichtet wird. Im nicht-öffentlichen Teil des Festivals gibt es überdies verschiedene gemeinsame Theaterworkshops.

Auch bei der Gala am 28. Juni in der Reithalle soll bei Kaffee und Kuchen lebhaft diskutiert werden. Das Phoenixtheater hofft auf viele Besucher - auch auf Vertreter von Rastatter Schulen, politischen, gesellschaftlichen und religiösen Institutionen. Ziel ist ein Dialog darüber, was junges Theater in Zukunft will und was das Publikum in Rastatt sich vom Theater wünscht. "Leider stellen wir fest, dass Theaterbesuche von Schülern im Klassenverband zurückgehen", bedauert Jacqueline Frittel. Sie möchte Lehrer dazu animieren, mit ihren Schützlingen wieder mehr ins Theater zu gehen. Deshalb seien künftig auch Vorstellungen am Vormittag angedacht.

"Wir verstehen Theater als politische aufklärende Arbeit, ohne dass wir uns dabei einer bestimmten politischen Richtung zurechnen", erklärt die Theaterpädagogin, warum alle der beim Festival gezeigten Produktionen einen politischen Ansatz haben. Es geht um das Aufbrechen von Rollenverständnissen der Geschlechter ("Hamlet"), um Flucht und Orientierungslosigkeit ("Neuland", hier spielen auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien und Eritrea mit), um unseren Kontinent und seine diversen Krisen ("Europa") und um Szenen aus der deutschen Revolution von 1919, die gerade heute wieder etwas zu erzählen haben ("Toller").

Unterstützt wird das Festival, für das Kosten von rund 11000 Euro anfallen, von mehreren Rastatter Firmen, von der Stadt Rastatt und vom Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg.

Das Phoenixtheater hofft auf viele Besucher, auch weil die Gruppen zum Teil eine lange Anfahrt haben. Alle Vorstellungen finden in der Reithalle statt, der Eintritt kostet jeweils zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Der Eintritt zur Gala (ebenfalls in der Reithalle) ist frei. Allerdings bittet das Phoenixtheater um Reservierung für die Gala bis Freitag, 15. Juni.

www.phoenixtheater-rastatt.de