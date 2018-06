Geschäfte mit Herz für Senioren

(red) - Bereits im Achtelfinale des deutschen Schach-Pokals scheiterte der Kuppenheimer Hartmut Metz an Großmeister Hagen Poetsch. Am Ende sicherte sich Metz den fünften Platz unter 30 Qualifizierten. Als Sieger des Pokal-Wettbewerbs ging Poetsch hervor (Foto: DSAM). » - Mehr

(red) - Nerventest bestanden, zur Belohnung gibt es eine weitere Saison in der Verbandsliga: Die Fußballer des SV 08 Kuppenheim haben mit dem 5:1-Kantersieg beim FC Auggen den Klassenerhalt perfekt gemacht. Bereits nach elf Minuten führten die Wörtelkicker mit 2:0 (Foto: Geiger). » - Mehr

(sawe) - Seit mehr als 50 Jahren besteht das Haushalts- und Eisenwarenfachgeschäft Kastner in Kuppenheim, jetzt steht es vor dem "Aus": Inhaberin Maritta Kastner-Durm schmeißt den Bettel hin und schließt den Laden zum 31. Juli - "aus wirtschaftlichen Gründen" (Foto: sawe). » - Mehr

Kuppenheim