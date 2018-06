Verschuldung an "Schmerzgrenze"

Durmersheim - In der 23. Kalenderwoche wurde am Mittwoch vom Durmersheimer Gemeinderat der Haushalt 2018 verabschiedet. Der Beschluss wurde wie üblich mit den Etatbetrachtungen der Fraktionen eingeleitet. Es sei schwierig gewesen, ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk zu erstellen, hatte bei der Vorstellung im März Augustins Begründung für die lange Vorbereitung gelautet. Nach Ansicht der BuG wurde dieses Ziel nicht erreicht. Sie richtete ihr Urteil nach dem neuen Haushaltrecht, auf das in Durmersheim noch nicht umgestellt wurde, lehnte den Etat ab. CDU, SPD und FWG stimmten als große Mehrheit dem Haushalt zu.

Der Haushalt beläuft sich insgesamt auf 45,12 Millionen Euro. Die Summe verteilt sich mit 36,83 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 8,3 Millionen Euro auf den Vermögensteil. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Klett hob eine Einnahmeerhöhung um 2,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt hervor. Unter anderem solle die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahresplan um 600 000 auf 3,4 Millionen Euro und der Einkommensteueranteil um 634 000 auf 7,91Millionen Euro steigen. Die Ausgaben würden jedoch, wenn man die Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1,03 Millionen Euro dazurechnet, um 3,6 Millionen Euro wachsen.

Wie auch die anderen Fraktionssprecher plädierte Klett für Anhebungen von Gebühren und Beiträgen, um die Finanzkraft zu stärken. Klett erklärte ferner, seine Fraktion wünsche sich, die Elternbeiträge für Kindergärten abzuschaffen. Bei laufenden Kosten von 3,4 Millionen Euro, wovon lediglich 12,4 Prozent von Eltern getragen würden, gebe es leider keine Spielräume.

Große Sorgen bereiteten der CDU die Personalkosten der Gemeinde, die seit 2015 von 6,5 auf 8,6 Millionen gestiegen seien. Beim Blick in den Vermögenshaushalt stellte Klett fest, dass sich mit einem Ansatz von 320 000 Euro der Bau eines weiteren Kindergartens anbahne. Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen sollen hauptsächlich durch 3,4 Millionen Euro aus den Rücklagen, einen Kredit über eine Million und Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von zwei Millionen finanziert werden.

Die BuG war ihrem Fraktionsvorsitzenden Rolf Enderle zufolge "erschrocken" darüber, dass die Rücklagen auf 1,2 Millionen Euro sinken und die Pro-Kof-Verschuldung von 235 auf 298 Euro steigen würde. "Mittelfristig" sei gar ein Anstieg auf 1000 Euro je Einwohner zu erwarten.

Die Gemeinde sei stark auf Zuschüsse angewiesen, könne selbst nur durch Ausgabensenkung steuern. Die BuG fordere schon lange, nur Investitionen anzugehen, deren Unterhalt man sich leisten könne. Enderle nannte die marode Hardtsporthalle und die neue Mensa, deren Verwendbarkeit als Veranstaltungsstätte jetzt schon Mängel erkennen lasse als Beispiele für kostspielige "Konzeptionslosigkeit". Zudem müsse die Haushaltplanung langfristig ökologischer ausgerichtet werden.

Werner Hermann, Fraktionsvorsitzender der SPD, beklagte Ausgabenzuwächse etwa bei den Umlagen und den Personalkosten, die man nicht wettmachen könne. Beim Personal zu sparen sei jedoch nicht sinnvoll, die Kommune brauche gerade für die Betreuung von Kindern gute qualifizierte Kräfte.

Außerdem monierte Hermann, dass, egal welche Parteien regierten, immer mehr Aufgaben an die Gemeinden abgedrückt würden, ohne sie finanziell entsprechend auszustatten. Die kommunale Selbstverwaltung müsse "fühlbare Realität" werden. Dem globalen Populismus können auf Gemeindeebene am besten begegnet werden, hier müsse angesetzt werden, um den Abstand zwischen Politik und Bürgern zu verringern.

Der SPD-Sprecher hielt das Sparpotenzial der Gemeinde für "ausgelutscht". Die Verschuldung komme an eine "Schmerzgrenze". Jürgen Kniehl äußerte im Namen der FWG-Fraktion ebenfalls die Überzeugung, dass qualifiziertes Personal und gute Infrastruktur für die Kinderbetreuung wichtig für die Attraktivität der Gemeinde seien. Die im Haushalt veranschlagten Bauvorhaben, wie etwa Hildaplatz, Mensa, Gewerbeflächen, seien "durchweg notwendig".

Große Probleme bereite die Geldbeschaffung, wie man an der niedrigen Zuführungsrate sehe. Einnahmesteigerungen würden durch Umlagen wieder abgeschöpft, bedauerte Kniehl. Das tägliche Verwaltungsgeschäft sei kaum noch finanzierbar. Der Vermögenshaushalt leider unter einem Fehlbetrag von vier Millionen. Rücklagenentnahme und Kredit entspreche nicht den Vorstellungen der FWG. Gleichwohl trage man den Haushalt mit.