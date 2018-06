Falsche Entscheidung könnte Verein gefährden

Elchesheim-Illingen - Der Fußballverein Rot-Weiß (RW) Elchesheim will um keinen Preis seinen derzeitigen Standort in der Waldstraße aufgeben. Diesen Vorschlag hatte die Gemeindeverwaltung gemacht, weil sie am Standort in Elchesheim ein Neubaugebiet entwickeln will. Doch ein Umzug nach Illingen, so sind sich die Vereinsverantwortlichen sicher, wäre der Anfang vom Ende des rund 460 Mitglieder zählenden Fußballclubs. Mit Spannung blicken die RW-Mitglieder daher auf die Bürgerinfoveranstaltung am Montag, 11. Juni, 19 Uhr im Bürgerhaus "Alte Kirche", bei der die Gemeinde über den Sachstand der Sportstättenplanung berichten will.

Hintergrund

Angefangen hatte alles mit einem Antrag des Fußballvereins im März 2017, seinen Hartplatz in einen Winterrasenplatz umwandeln zu dürfen. Der Platz sei nicht mehr zeitgemäß, oft hart wie Beton, was unter anderem die Verletzungsgefahr der Spieler erhöhe. Den Umbau wollte der Verein in Eigenleistung stemmen. "Bis heute warten wir auf die Entscheidung der Gemeinde", sagt der Vereinsvorsitzende Dieter Link. Keine einfache Situation für den RW Elchesheim, immerhin spielt eine seiner Mannschaften in der Landesliga. "Wir sind fast nicht konkurrenzfähig", blickt Link auf fehlende Trainingsmöglichkeiten. Im Winter hatte Plittersdorf der Elchesheimer Mannschaft schon aushelfen müssen. Ein weiterer Wermutstropfen: Viele Jugendliche entschieden sich ob der nicht optimalen Situation mittlerweile für auswärtige Vereine.

Warum sie das Sportgelände in Illingen nicht nutzen wollen - zumal der FC Illingen sich ohnehin auflösen wird - dafür haben die Mitglieder des RW Elchesheim "zig Gründe". Die wichtigsten Argumente legen sie vor der Bürgerinfo noch einmal dar:

Überschwemmungen: K.o-Kriterium für den Elchesheimer Verein ist, dass das Gelände in Illingen immer wieder unter Wasser steht. Dreimal sei das allein dieses Jahr der Fall gewesen. "Das bedeutet Totalschaden für einen Kunstrasenplatz." Die Kosten für solch einen zerstörten Platz liegen dem Verein zufolge bei 500 000 Euro aufwärts. Die Bewirtschaftungskosten für den Platz müsse jedoch der Verein tragen. "Das können wir uns nicht leisten", verdeutlicht Link.

Die Kosten für die Sportstätten seien sowohl für den Standort Illingen als auch Elchesheim nahezu identisch. Wichtig sei es hierbei, A mit A zu vergleichen und nicht A mit B, betont Link. Zum Beispiel wurde in einem Gutachten eine alte Lichtanlage von Illingen der komplett neuen von Elchesheim gegenübergestellt. Berücksichtige man all das, so liege der Kostenunterschied zwischen den beiden Standorten bei rund 100 000 Euro zugunsten von Illingen. Da Elchesheim aber ansonsten die Pluspunkte auf seiner Seite habe, sollte man sich für diesen Standort entscheiden, argumentiert die Vereinsspitze.

Auch der emotionale Aspekt sei elementar. Ein Verein lebe vom Ehrenamt. "Viele Mitglieder sagen, wenn der Verein nach Illingen zieht, wissen sie nicht, ob sie sich weiter engagieren", erläutert Link. Die Sorge steht im Raum, dass es den Elchesheimer Fußballern ergehen könnte wie dem FC Illingen, dessen Ende jüngst bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung besiegelt wurde. Noch sei der RW aktiv in der Jugendarbeit und beteilige sich am Geschehen in der Gemeinde, unter anderem mit vielen Aktivitäten, die nichts mit Fußball zu tun haben. Überregional präsentieren die Fußballer die Gemeinde in der Landesliga. "Die Ehrenamtlichen machen das, weil sie begeistert sind", betont Link. Durch eine falsche Entscheidung könne man diese Begeisterung aber kaputtmachen.

Auch die Sicherheit spielt für den RW Elchesheim eine Rolle: Die Zufahrt zum Sportgelände in Illingen sei ein Nadelöhr. Fluchtweg und Zufahrt sei derselbe Weg. Natürlich hofft der Verein, dass es nie zu einer Katastrophe - zum Beispiel während eines Spiels oder einer Veranstaltung - kommen werde. Falls doch sei die Sicherheit in Illingen nicht gegeben. Zum Sicherheitsaspekt gehöre darüber hinaus die Nato-Pipeline, die in dem Bereich verläuft. Es sei extra dafür gesorgt worden, dass diese wegkommt von der Bevölkerung. "Festhalle und Sportgelände sollen aber darüber?", fragen sich die Vereinsverantwortlichen.

Pachtvertrag läuft noch Jahrzehnte

Den Platz in Illingen will der RW Elchesheim demnach nicht umbauen. "Wir haben hier unsere Wurzeln", betont Link. Der Entwicklung der Gemeinde will der Fußballverein dabei nicht im Wege stehen. Denn angedacht war, auf einem Teil des Vereinsgeländes, genauer gesagt auf dem Rasenplatz und dem Areal, auf dem das Clubhaus steht, ein Neubaugebiet zu entwickeln. Das Clubhaus samt Grundstück gehört dem Verein, die restlichen Flächen hat er von der Gemeinde gepachtet. Der Vertrag läuft noch rund 50 Jahre. Nichtsdestotrotz würde man der Gemeinde die Flächen geben - aber nur bei adäquatem Ersatz. Im Flächennutzungsplan sei sogar schon eine Fläche beim Tennisplatz für den Tausch vorgesehen. "Es scheitert aber am Wollen", beklagt Raimund Schmalbach, der in der sportlichen Leitung im Verein tätig ist. Von der Bürgerinfoveranstaltung verspricht sich die Vereinsführung, grünes Licht zu erhalten für den Umbau des Hartplatzes. Denn damit will man "schleunigst" beginnen. "2019 feiern wir unser 90-jähriges Bestehen", verdeutlicht Schmalbach. Zu diesem Anlass würde man gerne den neuen Platz einweihen. Man sei kompromissbereit, betont die Vereinsspitze. Doch Schmalbach betont: "Zwingen kann uns die Gemeinde nicht, hier wegzugehen."