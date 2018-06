"Mach Rastatt zu deiner Stadt"

(ema) - Was fehlt Jugendlichen in Rastatt? "Ein Jugendcafé", meint zum Beispiel Merit Tiede. Sie setzt sich mit Gleichgesinnten dafür ein, dass diese Lücke gefüllt wird - im Rahmen der städtischen Jugenddelegation, in der sich junge Menschen in Rastatt für ihre Interessen einsetzen können.

Es ist ein neues Forum, das der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg frische Impulse geben soll. Seit einigen Monaten besteht die Jugenddelegation in der Barockstadt. 43 Interessierte konnte der städtische Jugendbeteiligungsreferent Florian Seeland damals um sich scharen. Zwar ist die Gruppe auf rund zwei Dutzend Teilnehmer geschrumpft. Aber ihre Ziele verfolgen sie deswegen nicht weniger zielstrebig. Und zugleich bringen sie auf Anregung der Verwaltung ihre Sicht der Dinge bei Projekten wie Postplatz-Umgestaltung, Sportentwicklungsplan oder Bolzplatzverlegung in Ottersdorf ein.

Nach einem Workshop und einem Hüttenwochenende haben sich die engagierten Jugendlichen dazu entschlossen, ihre Anliegen in fünf Arbeitsgruppen (AG) voranzutreiben. Eine hat sich das Jugendcafé auf die Fahnen geschrieben. Mehrere Räume habe man im Visier, berichtet AG-Sprecherin Merit Tiede. Jetzt will man sich dem Ziel zunächst mit einer Umfrage in den Schulen nähern.

Ein zentraler Bestandteil ihres Lebens spielt in dem Gremium ebenfalls eine Rolle: die Schulen. AG-Sprecherin Antonija Progmet sind vor allem Digitalisierung, einheitliche Hitzefrei-Regeln und sichere Schulwege ein Anliegen. Was möglich ist und wo Grenzen bestehen, konnten die Jugendlichen in Gesprächen mit Schulamtsleiter Stefan Vogt und dem geschäftsführenden Schulleiter Andreas von der Forst ausloten.

In einer ersten Bilanz loben die Jugendlichen die Offenheit, auf die sie bei den Gesprächspartnern in der Stadtverwaltung stoßen. Das gilt auch für die Arbeitsgruppe Jugendtreffpunkt. Sie wünscht sich einen Ort für "Calisthenics" (ein öffentlicher Trainingsplatz) und einen Basketballplatz. Ein favorisierter Ort an der Murg scheidet zwar aus; doch die Verwaltung hat bereits Alternativstandorte benannt.

Im Reigen der positiven Rückmeldungen schert nur die Arbeitsgruppe Schwimmbad aus. Deren Sprecher Ulrich Fahr bemängelt, dass die Planung nur schleppend vorangehe und die bisherige Diskussion von dem 50-Meter-Becken dominiert sei - ein Aspekt, der für die Jugendlichen nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Eine solche Erfahrung gehöre zur jugendpolitischen Arbeit dazu, meint Florian Seeland. Vieles laufe in einem längerfristigen Prozess ab; unterschiedliche Zuständigkeiten, etwa Stadt und Land in den Schulen, müssten die Jugendlichen erst mal kennenlernen.

Was die Delegation - zwei Drittel der Aktiven im Alter von 15 bis 22 Jahren sind Mädchen - alles vor hat, können junge Leute aus Rastatt beim nächsten Jugendgipfel am Dienstag, 3. Juli, 9.30 Uhr, in der Badner Halle erfahren (Motto: "Mach Rastatt zu deiner Stadt"). Der Veranstaltung widmet sich ebenfalls ein Arbeitskreis. Zum einen wird die Jugenddelegation ihre Arbeit vorstellen; parallel werden sich Vereine, Gruppen und Organisationen präsentieren, in denen sich Jugendliche engagieren können. Durch Namenslisten und Anmeldungen wolle man mehr Verbindlichkeit in den Jugendgipfel bringen, kündigt AG-Sprecherin Lea Glatt an. Sie führt die erste positive Bilanz der Delegation auch auf das gute Verhältnis zu Beteiligungsreferent Florian ("Flo") Seeland zurück: "Uns wird zugehört, und wir sind auf einer Wellenlänge."