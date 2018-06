Gelungener Start mit Karikaturen Rastatt (sb) - Wenn Karikaturist Jean-Yves Dousset den Zeichenstift ansetzt, dann geht alles ganz schnell. Geschickt zieht er einige Linien und schon nach wenigen Sekunden sind die Umrisse der gerade vor ihm posierenden jungen Dame zu erkennen. "Super, echt faszinierend", sagt Jürgen Weiser und bleibt kurz stehen, um die Vollendung der Karikatur zu verfolgen. (sb) - Wenn Karikaturist Jean-Yves Dousset den Zeichenstift ansetzt, dann geht alles ganz schnell. Geschickt zieht er einige Linien und schon nach wenigen Sekunden sind die Umrisse der gerade vor ihm posierenden jungen Dame zu erkennen. "Super, echt faszinierend", sagt Jürgen Weiser und bleibt kurz stehen, um die Vollendung der Karikatur zu verfolgen. Rund drei Stunden zeichnet Jean-Yves Dousset zahlreiche Passanten am Samstagvormittag auf dem Rastatter Wochenmarkt. Es ist der gelungene Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe der Stadt Rastatt, die unter dem Motto "Vielfalt erleben... auf dem Rastatter Wochenmarkt" steht. Bis Ende August präsentiert das Stadtmarketing jeden Samstag vielfältige Darbietungen für Marktbesucher und Gäste. Sie reichen von Musik und Tanz bis zu Angeboten für Kinder und Familien oder Fahrradaktionen. Was genau geboten wird, ist bisher nicht bekannt. Nur so viel wird verraten: Es soll viel Abwechslung geben. Gelungen ist der Auftakt am Samstag. Bei herrlichem Sommerwetter bahnt sich Jean-Yves Dousset den Weg durch die Menge. Mal bleibt er vor einem Würstchengrill stehen, mal vor einem Blumenhändler. Spontan spricht er die Passanten an und zeichnet witzig, freche Karikaturen von ihnen. Dabei setzt der im Elsass lebende Künstler auf Wachskreide und einen feinen schwarzen Stift. Dazu noch das Zeichenbrett und schon ist seine Ausstattung komplett. "Das Wichtigste ist der Umgang mit den Menschen. Wenn sie sich wohlfühlen, dann wird die Karikatur auch schön", sagt Jean-Yves Dousset. An der Kunstakademie in Berlin hat er einst studiert, verrät er den Passanten. Und seit 1983 steht er zudem im Guinness-Buch der Rekorde. "Für den schnellsten Scherenschnitt der Welt", sagt er nicht ohne Stolz in der Stimme. Diese Kunst allerdings zeigt er am Samstagvormittag nicht. Vielleicht an einem anderen Tag der neuen Veranstaltungsreihe, denn diese hat ja gerade erst höchst erfolgreich begonnen.

