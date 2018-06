Meinung der Bürger gefragt

Bei der Erstellung eines neuen Europa-Leitbilds, bis Januar 2019 soll dies geschehen, seien die Bürger eine zentrale Säule, erläuterte Timo Peters vom Staatsministerium am Rande der Veranstaltung. Daher hat die Landesregierung eine Reihe von Bürgerdialogen in sechs Städten ins Leben gerufen. Nach dem Auftakt in Bad Mergentheim und der Veranstaltung in der Barockstadt folgen Tuttlingen, Freiburg, Ravensburg und Stuttgart.

1 000 zufällig ausgewählte Bürger waren vom Staatsministerium angeschrieben worden. In Gesprächsrunden diskutierten die Teilnehmer die Themenkreise "Migration, Integration und Grenzschutz", "Europa in der Welt", "Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit", "Handlungsfähigkeit und Bürokratie", "Umwelt, Natur- und Artenschutz" sowie "Bildung".

Zunächst erörterten die Diskutanten in den Themenkomplexen die Fragen: Wo stehen wir? Was finden wir gut in der EU und was nicht? Was sind unsere Ideen und wie sollen sie umgesetzt werden? Die Ergebnisse der Bürgerdialoge sollen von Fachforen aufgegriffen werden und in das Europaleitbild des Landes Baden-Württemberg einfließen.

Als Ergebnisse trugen Sprecher der Arbeitsgruppe beispielsweise die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz vor oder verstärkte Entwicklungs- und Wiederaufbauhilfe in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen. Die Europäer müssten selbstbewusst und stolz auf die EU sein und das Modell Europa auch für andere Länder propagieren. Die Erfolge der EU müssten nach außen besser dargestellt werden.

Im Wirtschaftskomplex sahen die Diskutanten die Bildung als Grundstein für die Wirtschaft. Ziel müsse ein einheitlicher Bildungsstandard in der EU sein. Die Handlungsfähigkeit Europas könne durch Steuergerechtigkeit, den Schutz von kleinräumigen Strukturen gestärkt werden.

Umwelt, Arten- und Klimaschutz verlange beispielsweise den Schutz lebenswichtiger Ressourcen wie Wasser und eine Bewusstseinsstärkung in Industrie und der Bevölkerung.

Die Arbeitsgruppe Bildung betonte die Bedeutung von Sprachkompetenz. Das Erlernen von Sprachen könne vom übrigen Bildungssystem abgekoppelt werden.

Am Ende des vierstündigen Bürgerdialogs lobte Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, die Rastatter Bürger. Sie habe eine erstaunliche Bereitschaft festgestellt, intensiv über Europa nachzudenken.