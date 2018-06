Stimmung wie in den Stadien

Rastatt - So gut besucht wie am vergangenen Sonntag war das Rastatter Münchfeldstadion wohl schon lange nicht mehr. Vier Tage vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Russland spielten Kinder und Jugendliche der D- und E-Jugend bei der von der Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend organisierten Mini-Fußball-Weltmeisterschaft ihre ganz persönlichen Weltmeister aus. Jede der insgesamt 31 Mannschaften vertrat einen WM-Teilnehmer.

Stilecht war bereits die Eröffnungszeremonie. Alle Mannschaften liefen zu flotter Musik gemeinsam in das Stadion ein, wehten mit ihren Flaggen und identifizierten sich sofort mit dem von ihnen vertretenen Land. So wurde aus dem FV Germania Würmersheim das Team Portugal, während die SG Elchesheim-Illingen sichtbar stolz den Rekordweltmeister aus Brasilien vertrat. Das deutsche Team wurde von der E-Jugend-Mannschaft des Rastatter Jugendfußballs 2 würdig repräsentiert, während die Spieler des FV Germania Plittersdorf die Trikots des WM-Neulings Island trugen. Die Mannschaft war bei herrlichem Sommerwetter ebenso wie alle anderen Teams voll bei der Sache.

Von der Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach waren alle Mannschaften mit passenden Trikots ausgestattet worden, so dass sich bei den auf vier Plätzen verteilten Spielen ein repräsentatives Bild ergab.

Die Stimmung war dank zahlreicher Fans ebenso gut wie in den Stadien, so dass jedes Tor lautstark bejubelt wurde. Bei der D-Jugend kam es zu besonders knappen Ergebnissen, so dass das Finale und das Spiel um Platz drei jeweils erst im Neunmeterschießen entschieden wurden. Nach einem 1:0-Halbfinalsieg gegen den Iran (Rastatter Jugendfußball 2) gewann das Team Ägypten (SG Illingen) am Ende auch das Finale mit 3:2 gegen Australien (SV Germania Bietigheim), das sich in seinem Halbfinale zuvor mit 3:2 gegen Spanien (Rastatter Jugendfußball 1) durchgesetzt hatte. Platz drei ging nach einem deutlichen 5:0 nach Neunmeterschießen gegen den Iran an Spanien.

Bei der E-Jugend traten 20 Mannschaften in zunächst vier Vorrundengruppen gegeneinander an. Nach den Viertelfinalspielen qualifizierten sich Argentinien (Rastatter Jugendfußball 1), Deutschland (Rastatter Jugendfußball 2), Tunesien (FC Obertsrot) und WM-Neuling Panama (FV Steinmauern) für die Halbfinalspiele. Hier siegte Panama mit 1:0 gegen Tunesien, während Argentinien mit 3:2 gegen Deutschland gewann. Die Südamerikaner sicherten sich mit 1:0 gegen Panama dann auch den WM-Sieg bei der E-Jugend.

Ulrich Kistner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, übergab die Siegerpokale und freute sich über die tolle Stimmung im Münchfeldstadion: "Die Mini-WM war auch dieses Mal wieder eine tolle Aktion und hat gezeigt, dass die Vorfreude auf die Weltmeisterschaften riesig ist."

Damit die Teilnehmer die deutsche Mannschaft in den kommenden Tagen kräftig anfeuern können, erhielt jeder Spieler neben einer Medaille auch ein Fan-Paket in Schwarz-Rot-Gold.