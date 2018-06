Zwei Kontrollsäulen für den Landkreis Rastatt

Rastatt (ema) - Nein, die Säule, die seit wenigen Tagen an der B 462 bei Bischweier in Fahrtrichtung Murgtal steht, ist kein stationärer Blitzer. Es handelt sich um eine Kontrollstelle, mit der das vom Bund beauftragte Unternehmen Toll Collect die Mautpflicht für Lastwagen ab 7,5 Tonnen überprüft. Zum 1. Juli kommen auf die Lkw-Fahrer und deren Unternehmer neue Herausforderungen zu. Fragen und Antworten zu den Auswirkungen in der Region: Was ändert sich bei der Lkw-Maut? Bislang bestand die satellitengestützte Mautpflicht auf Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen. Im gesamten Bundesgebiet wurden im vergangenen Jahr damit 4,7 Milliarden Euro kassiert, die in den Bundeshaushalt fließen. Am 1. Juli wird das mautpflichtige Streckennetz auf alle Bundesstraßen ausgeweitet und vergrößert sich damit von heute 15000 Kilometer auf knapp 52000 Kilometer. Wie sieht es in Mittelbaden aus? Die Maut wird bislang auf der B462 zwischen der A5-Anschlussstelle Rastatt-Nord und Schloss Rotenfels, auf einem Teilstück der B 36 zwischen Durmersheim-Nord und Karlsruhe sowie auf der B500 zwischen der Autobahn und der Stadt Baden-Baden erhoben. Allein im Landkreis Rastatt werden zum 1. Juli dann insgesamt 120 Kilometer Bundesstraßen mautpflichtig. Hat die Maut zu Verdrängungseffekten geführt? Toll Collect behauptet: nein. Das Fahrverhalten von Lkw-Fahrern sei nach der ersten Ausweitung der Maut zum 1. August 2012 auf rund 1100 Kilometern untersucht worden. Ergebnis: Es seien kaum signifikante Verlagerungen festzustellen. Dem Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler liegen keine Daten vor. Nach seinem Eindruck sind jedoch vermehrt Lkw festzustellen, die auf die Innenstadt von Kuppenheim ausweichen, um Kosten zu sparen. Wie wird die Maut kassiert? Toll Collect bietet unterschiedliche Möglichkeiten an. Zum einen kann eine sogenannte "On-Board-Unit" in den Lkw eingebaut werden, die dann automatisch die Maut erhebt. Nach Unternehmensangaben ist das die einfachste und komfortabelste Art. Eingebaut wird die Technik in zertifizierten Werkstätten. Das Gerät selbst ist gratis, die Kosten für den Einbau sind vom Unternehmer zu tragen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Maut im manuellen Verfahren zu bezahlen. Dafür steht neben der Einbuchung im Internet auch eine App für Smartphones und Tablets zur Verfügung. Außerdem ist die Einbuchung an einem Mautstellen-Terminal möglich. 1100 Stück will Toll Collect zur Verfügung stellen. Welche Rolle spielen die blau-grünen Säulen? Für die Mautkontrolle auf den Bundesstraßen wird Toll Collect bis Juli rund 600 stationäre Kontrollsäulen auf den Bundesstraßen aufbauen. Allein in Baden-Württemberg werden 54 neue Standorte angekündigt, zwei davon im Landkreis Rastatt: an der B462 bei Bischweier sowie an der B 3 in Bühl Höhe Engertgraben. Beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges kontrollieren die Säulen, ob der Lkw mautpflichtig ist. Technisch sind die Kontrollsäulen mit ähnlichen Funktionen ausgestattet wie die auf den Autobahnen installierten Kontrollbrücken. Passiert ein Fahrzeug eine Kontrollstelle, werden ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild erstellt. Das Fahrzeuggerät sendet die durch den Fahrer eingestellten sowie die auf der On-Board Unit gespeicherten Daten an die Kontrollsäule. Für die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sind die Transportunternehmen und die Fahrer verantwortlich. Hat der Fahrer die Achszahl richtig eingestellt und überprüft, ob die On-Board-Unit funktionsbereit ist, werden die Bilddaten verworfen. Die Kontrollsäulen überprüfen ausschließlich, ob mautpflichtige Kraftfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht die Maut korrekt bezahlen. Sie haben im Mautsystem somit eine reine Kontroll-, jedoch keine Erhebungsfunktion. Verkehrsteilnehmer können die Kontrollsäulen von "Blitzersäulen" für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch vier Meter hoch sind. Toll Collect sensibilisiert die Unternehmer für den 1. Juli. Warum? Experten gehen davon aus, dass ab 1. Juli weitere rund 30000 Unternehmen unter die Mautpflicht fallen. Neben Logistikunternehmen, die im Nahverkehr unterwegs sind, sollten sich auch Firmen aus anderen Branchen frühzeitig informieren, ob ihre Fahrzeuge unter die Mautpflicht fallen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Verkehrskonzept für Nationalpark Forbach (mm) - Das Verkehrskonzept ist Teil des Nationalparkplans, erläuterte Nationalparkchef Dr. Wolfgang Schlund. In der Sitzung des Forbacher Gemeinderats informierte er über den Entwurf. Das Stuttgarter Verkehrsministerium ist in die Planung mit eingebunden (Foto: Margull). » Weitersagen (mm) - Das Verkehrskonzept ist Teil des Nationalparkplans, erläuterte Nationalparkchef Dr. Wolfgang Schlund. In der Sitzung des Forbacher Gemeinderats informierte er über den Entwurf. Das Stuttgarter Verkehrsministerium ist in die Planung mit eingebunden (Foto: Margull). » - Mehr