Schilderwald: Bestandsschutz mit Einschränkungen

- Eine offensichtlich gute Einnahmequelle war für eine Gernsbacher Firma das Beschilderungssystem, das sie vor vier Jahren der Gemeinde Durmersheim angedient hat. Für die Kommune war es weniger erfreulich. Das liegt daran, dass der Lieferant an Gewerbebetriebe mehr Wegweiser verkauft hat, als erlaubt. Gemeinderat und Verwaltung hatten in einer eigens zu diesem Zweck verfassten Satzung eine Höchstzahl von drei Hinweistafeln pro Betrieb festgelegt. Die Firma jedoch hat jedem Interessenten so viel gestattet, wie er wollte.

Pro Stück sollen 180 Euro kassiert worden sein. Bester Kunde war, wie man an den Schilderständern in den Durmersheimer Straßen sehen, ein Hotel. Es erwarb über ein Dutzend Wegweiser. Wir haben über das Thema schon einmal im Oktober vergangenen Jahres berichtet, nachdem der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung entschieden hatte, die bis dato vorhandene Überzahl an Schildern, die auch andere Firmen betrifft, zu dulden. Diese Woche kam die Angelegenheit abermals zur Sprache, diesmal öffentlich.

Die Duldung wurde mit einer kleinen Einschränkung versehen. Ihr Wortlauf besagt: "Der Bestandsschutz entfällt, wenn das Gewerbe abgemeldet wird, sich der Betriebsinhaber ändert oder aufgrund sonstiger Vorkommnisse neue Schilder notwendig werden". Mit dieser Regelung folge man einer Anregung der BuG, merkte Bürgermeister Andreas Augustin an. Deren Fraktionsvorsitzender Rolf Enderle legte aber Wert darauf, dass seine Gruppierung von Anfang an gegen Beschilderungen gewesen sei. Man habe sie im Zeitalter von Navigationsgeräten für verzichtbar gehalten. Augustin wartete unverblümt mit einer späten Erkenntnis auf. Es sei ein Fehler gewesen, überhaupt Schilder von Gewerbebetrieben zugelassen zu haben. Man hätte das Konzept auf öffentliche Einrichtungen beschränken sollen. Die Firma (von der das System empfohlen und geliefert wurde) habe halt möglichst viele Wegweiser verkaufen wollen. Die Verwaltung habe leider "nicht mit der nötigen Härte durchgegriffen", grämte sich Augustin, "Asche auf mein Haupt".

Dass die Sache schieflief, hatte noch eine andere Ursache, wie in der Sitzungsvorlage frank und frei eingestanden wurde. Bei Übergabe des Projekts habe man dem Gernsbacher Unternehmen gestattet, den gewerblichen Bereich der Beschilderung in eigener Regie abzuwickeln. Die Gemeinde habe nur de Kontakte vermittelt. Neben 180 Euro je Gewerbeschild floss an die Firma auch ein schöner Batzen Steuergeld. Laut Rechnungsabschluss 2016 wurden knapp 163 000 Euro berappt.

Helmut Heck