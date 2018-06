Platz nahezu fertiggestellt

(ar) - Die Kurhaus-Kolonnaden in Baden-Baden feierten am vergangenen Wochenende ihren 150. Geburtstag und geizten nicht mit einem besonderen Flair, das die internationalen Besucher immer wieder entzückte und ihnen eine Zeitreise ermöglichte (Foto: ar). » - Mehr



Sportfest des FV Hauenerberstein Baden-Baden (fasa) - Sport, Musik und Geselligkeit kombiniert in gelungener Weise das große Sportfest des FV Haueneberstein (Foto: Sauter-Servaes) - so auch wieder in diesem Jahr. Ungefähr 60 Helfer sind dabei in vier Schichten pro Tag aktiv dabei, um den Gästen ein fröhliches Fest zu bereiten.