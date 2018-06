Schlagabtausch dominiert den Abend

Elchesheim-Illingen - Was eigentlich als Bürgerinfoveranstaltung über die Sportstättenplanung in der Gemeinde Elchesheim-Illingen angedacht war, artete am Montagabend zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen Gemeinderat und Bürgern aus.

Die Planungen für eine gemeinsame Sportstätte reichten bereits ins Jahr 1996 zurück, betonte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder an diesem Abend mehrmals. Dennoch war in den vergangenen Monaten Schwung in die Sache gekommen, weil der Fußballverein Rot-Weiß (RW) einen Antrag gestellt hatte, seinen Hartplatz in einen Winterrasenplatz umzuwandeln. Die Gemeinde aber möchte auf einem Teil des RW-Geländes ein Baugebiet entwickeln und hatte daher vorgeschlagen, eine gemeinsame Sportstätte in Illingen zu errichten. Doch der RW will in Elchesheim bleiben.

Ein Planungsbüro sollte anhand einiger Gutachten Vor- und Nachteile der beiden Standorte abwägen. An beiden gibt es sowohl einen Rasen- als auch Hartplatz. Letzterer müsste in ein weiteres Rasenspielfeld umgewandelt werden. In Elchesheim müsste darüber hinaus noch ein weiteres Spielfeld angelegt werden, da das bestehende dem neuen Baugebiet zum Opfer fallen würde. Dieser Umstand spiegele sich allerdings in den Kosten wider.

Der Planer wies darüber hinaus auf eine Hochspannungsleitung in der Nähe des Geländes in Elchesheim hin. Doch nach Rücksprache mit dem Landratsamt versicherte der Planer, dass es möglich sei, ausreichend Abstand zu dieser Leitung zu halten.

In Sachen Lärmschutz wurde klar, dass in Illingen der Rheindamm nicht ausreiche. Der Planer betonte, dass die alte Anlage zwar Bestandsschutz habe, wenn jedoch ein neues Spielfeld komme, wisse er nicht, wie sich die Rechtssituation gestalte. Das Fazit: In Sachen Lärmschutz stehe Elchesheim "etwas besser" da.

Ganz anders sehe das beim Kostenvergleich der beiden Standorte aus. Für einen neuen Naturrasenplatz in Elchesheim wurden mehr als 700 000 Euro kalkuliert, der Platz in Illingen müsste hingegen nur saniert werden, wofür 270000 Euro veranschlagt wurden. Der Einbau einer Beregnungsanlage (90000 Euro) sei hingegen nur in Illingen notwendig. Die restlichen Kosten waren auf beiden Seiten identisch, zum Beispiel für den Umbau des Tennenplatzes. So kamen die Planer auf einen Betrag von rund 2,3 Millionen Euro für die Sportstätte in Elchesheim; die Kosten in Illingen würden nach diesen Berechnungen bei rund 1,9 Millionen Euro liegen - abzüglich der Förderungen vom Badischen Sportbund. 360000 Euro würde die Sportstätte am Standort Elchesheim nach Aussage der Planer also mehr kosten.

Ob diese Rechnung so aufgehen werde, bezweifelten einige der anwesenden Bürger, viele verbandelt mit dem Elchesheimer Fußballverein. Sie monierten unter anderem, dass nicht einkalkuliert sei, dass die Mitglieder am Standort Elchesheim den Hartplatz auf eigene Kosten umbauen wollen (minus 200000 Euro). Und auch die Gefahr eines Hochwassers in Illingen war ihnen viel zu kurz gekommen, sie wurde in keinem der vorgestellten Gutachten erwähnt.

Fördergelder in Gefahr?

Raimund Schmalbach vom RW Elchesheim, dem 15 Minuten Redezeit eingeräumt wurde, appellierte an den "gesunden Menschenverstand", nicht in ein Hochwassergebiet zu investieren. Für Bürgermeister und Gemeinderat hatte er zwei "Überraschungen" parat, wie er ankündigte. Erstens ein Schreiben, des Badischen Sportbunds, der mitgeteilt hatte, keine Fördergelder an ein Projekt zu vergeben, das in einem hochwassergefährdeten Gebiet liege - außer man schütte das Gelände auf. Für Illingen hatten die Planer mit rund 200 000 Euro an Fördergeldern gerechnet. Als "zweite Überraschung" thematisierte er ein Schreiben des damaligen Bürgermeisters aus dem Jahr 1997, das die Pachtverhältnisse regelt. Dort steht laut Schmalbach geschrieben, dass der Vertrag sich auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn er nach 25 Jahren nicht gekündigt werde. "Und er wurde nicht gekündigt." Man habe es juristisch prüfen lassen: Die Pachtzeit habe sich nach Ablauf auf weitere 99 Jahre verlängert.

Das ließ Bürgermeister Spiegelhalder nicht auf sich sitzen. Er schoss gegen den Fußballverein, aber auch gegen die Berichterstattung im BT und behauptete, das dort jüngst abgedruckte Foto des überschwemmten Illinger Sportgeländes, stamme aus dem Jahr 1993, was die Versammlung mit Gegröle quittierte. Denn das Foto wurde dieses Jahr aufgenommen. Spiegelhalder widersprach darüber hinaus der Darstellung Schmalbachs, dass die Pacht noch Jahrzehnte laufe. Vielmehr habe die Gemeinde Zugriff auf das Gelände, sobald sie dieses benötige, das könne er gerne durch einen Notar prüfen lassen. Er ließ durchblicken, dass er froh sei, "um jeden Dollar", der weniger ausgegeben werde.

Auf dieser Linie schienen auch einige Gemeinderatsmitglieder zu sein, die sich während der rund dreistündigen Veranstaltung zu Wort meldeten. Otto Heck (EIL) mahnte etwa, dass die Gemeinde noch andere Aufgaben habe, zum Beispiel die Aufdimensionierung des Kanalnetzes.

Viele der 250 Bürger nahmen die Fragestunde zum Anlass, ihre Meinung kundzutun. Mit Hochwasserschutz sei der Standort in Illingen teurer, war oft zu hören. Und immer wieder klang an, dass die Gemeinde mit einem Entschluss pro Standort Illingen den Verein kaputtmachen werde. Rathauschef Spiegelhalder konterte, dass es Pflicht der Gemeinde sei, Baugebiete auszuweisen.

Nur wenige Stimmen mahnten, dass Elchesheim-Illingen ein Ort sei und es letztendlich ums Fußballspielen gehe. Insgesamt jedoch schienen sich die Fronten eher zu verhärten: Gegenseitige Anschuldigungen untermauerten diesen Eindruck. Entscheiden will der Gemeinderat die Standortfrage in seiner öffentlichen Sitzung am 23. Juli.