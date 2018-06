Nächster Baustein

Rastatt (ema) - Viele "kleine, nachhaltige Bausteine" seien nötig, um die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers. Das aktuellste Angebot dafür präsentierte er jetzt gemeinsam mit dem städtischen Citymanager Johannes Flau: ein Gutscheinheft für Rastatt. Richers spricht von einem "kleinen Premiumkatalog", der ausgewählte Geschäfte mit besonderen Rabatten präsentiert. 19 Betriebe, vor allem aus Einzelhandel und Gastronomie, wollen mit Coupons den Kunden Anlass geben, die Vielfalt der Rastatter Innenstadt neu zu entdecken und dabei diverse Vorteile in Anspruch zu nehmen. (ema) - Viele "kleine, nachhaltige Bausteine" seien nötig, um die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers. Das aktuellste Angebot dafür präsentierte er jetzt gemeinsam mit dem städtischen Citymanager Johannes Flau: ein Gutscheinheft für Rastatt. Richers spricht von einem "kleinen Premiumkatalog", der ausgewählte Geschäfte mit besonderen Rabatten präsentiert. 19 Betriebe, vor allem aus Einzelhandel und Gastronomie, wollen mit Coupons den Kunden Anlass geben, die Vielfalt der Rastatter Innenstadt neu zu entdecken und dabei diverse Vorteile in Anspruch zu nehmen. Das kostenlose Gutscheinheft ist in einer Auflage von 5000 Exemplaren erschienen und wird ab sofort gezielt im Einzelhandel, in der Tourist-Info sowie in der Hotellerie verteilt. Außerdem erhalten Neubürger im Zuge der Anmeldung in Rastatt ein Exemplar. Mit dem Angebot sollen speziell Gäste der Stadt angesprochen werden. Richers und Flau hoffen, dass der Einzelhandel, der, wie in anderen Städten auch, im Umbruch steckt, vom Bevölkerungswachstum und dem deutlichen Anstieg der Touristenzahlen in Rastatt profitieren kann. Erläuterungen der Rahmenbedingungen des Heftes sind auch auf Englisch und Französisch formuliert. Citymanager Flau hofft, dass auch die in Plittersdorf an Land gehenden Kreuzfahrtpassagiere auf die Offerte zurückgreifen können. Allerdings kommen die Gäste am Rhein momentan meist abends an.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben