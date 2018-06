Hauptsatzung neu gefasst

Viele Monate hatten Hauptamtsleiter Heribert Reiter und seine Mitarbeiterin Sylvia Kühn die Satzung ausgearbeitet und sich auch juristisch beraten lassen. Neu geregelt in der Satzung wurde der Paragraf 10, in dem die Aufhebung der unechten Teilortswahl festgehalten wird. Manfred Ochs (Bündnis für Völkersbach) und Albert Ochs (CDU) betonten noch einmal, dass sie gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl seien und deshalb gegen die Neufassung der Hauptsatzung stimmen.

Verankert wurde in der Satzung, dass ab der kommenden Amtsperiode 2019 die für die Einwohnerzahl von Malsch gesetzlich vorgesehene Zahl an Gemeinderäten gilt, die für Gemeinden mit 10000 bis 20000 Einwohner 22 Räte betragen. In den Ortsteilen werden Ortschaftsräte gebildet mit fünf Mitgliedern in Sulzbach, sieben in Völkersbach und sechs in Waldprechtsweier.

Abgeschafft wurde bei drei Nein-Stimmen der Technische Ausschuss und der Verwaltungsausschuss, beides beschließende Ausschüsse. Während Jörg Rupp (Grüne) befürchtete, dass künftig die Themen nicht mehr so ausführlich diskutiert werden, sagte Hermann Geiger (CDU), dass man in Zukunft weniger Aufwand habe.

Auch die Geschäftsordnung für den Gemeinderat wurde neu gefasst, wozu vom Gremium einstimmig grünes Licht erteilt wurde. Einzig über die Dauer der Ratssitzungen gab es unterschiedliche Meinungen. Sie sollen in der Regel um 18.30 Uhr beginnen und um 21.30 Uhr, im Ausnahmefall spätestens 22 Uhr, beendet sein. Rupps Antrag, diesen Passus zu streichen, wurde abgelehnt. "Dies ist ein typisches Beispiel, wie wir selbst die Sitzungen hinausschieben", kommentierte Klaus Jung (SPD) die Diskussion.

Höhere Entschädigung für Gemeinderäte

Mit der Gegenstimme von Manfred Ochs folgte der Malscher Gemeinderat dem Antrag der Freien Wähler auf Anpassung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Diese wurde zuletzt 1991 erhöht und im Jahr 2001 in Euro umgestellt. Bei einem Treffen Anfang April dieses Jahres, an dem je ein Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen teilgenommen hatte, wurde die jetzt vorgelegte Höhe entschieden. So erhöht sich die Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte als monatlicher Grundbezug von 55 auf 75 Euro, das Sitzungsgeld von 25 auf 35 Euro. Ortschaftsräte erhalten künftig 15 Euro, bisher zehn Euro, sowie je Sitzung 30 Euro, bisher 25 Euro.

"Die Welt hat sich seit 1991 verändert und auch die Arbeit der Räte", verteidigte Hermann Geiger (CDU) die Erhöhung, die "ganz weit weg von Bereicherung" liege. Das neue Gremium werde 19 Prozent teurer, das ist eine Anpassung, die nicht nur moderat ist, sondern auch dem Ehrenamt gebührt", betonte er.

Auch Christel Storz (FW), eine der ältesten Ratsmitglieder, beteuerte den enorm gestiegenen Arbeits- und Zeitaufwand. Zustimmung kam ebenso aus den Reihen der SPD und der Grünen. "Jeder Rat bekommt dann durchschnittlich 50 Prozent mehr an Aufwandsentschädigung, das ist eine Menge Holz", sagte Manfred Ochs, der dieser Erhöhung in Anbetracht des wachsenden Schuldenbergs der Gemeinde nicht zustimmen wollte.