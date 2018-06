Ausstellung in Pagodenburg: Akt der Solidarität

Jörn Kausch, der Vorsitzende des Kunstvereins, spricht von einem Akt der Solidarität, dass der Kunstverein Hockenheim die Arbeiten seiner Mitglieder trotz der widrigen Umstände wie verabredet in Rastatt ausstellt. Die komplementäre Schau mit Werken der Rastatter Kunstvereinsmitglieder in der Zehntscheune in Hockenheim läuft bereits seit einer Woche. In der Pagodenburg zeigt der Kunstverein noch bis 8. Juli die Arbeiten von 21 verschiedenen Künstlern. Es sind auch viele Amateurarbeiten dabei, was sonst für die Ausstellungen in der Pagodenburg unüblich ist. Die Auswahl hat eine Jury des Kunstvereins Rastatt getroffen - bei der Ausstellung in Hockenheim war es umgekehrt. Zu sehen sind jeweils ein bis zwei Arbeiten von der Hand eines Teilnehmers. Malerei ist viel vertreten, aber auch Zeichnungen und Fotografie. Plastische Arbeiten und kleinere Installationen gibt es ebenfalls. Die Qualität schwankt. "Der einzelne Teilnehmer sollte diesmal nicht im Vordergrund stehen. Uns war aber wichtig, dass jede Arbeit ihren nötigen Raum erhält", erklärt Jörn Kausch und freut sich, dass manche Arbeit dadurch an Wirkung gewonnen hat. Möglich wurde dies auch durch eine geschickt umgesetzte Idee: Die mit schnödem Sperrholz verschlossenen Fenster hat der Kunstverein von innen mit ansehnlicheren weißen Platten verdeckt und so zusätzliche Fläche zum Hängen geschaffen. Das Untergeschoss der Pagodenburg ist dadurch nun in indirektes Licht getaucht - auch das tut den Bildern gut.

Bei der Vernissage heute Abend wird es auf Wunsch der Hockenheimer auch Livemusik geben. Bürgermeister Arne Pfirrmann spricht ein Grußwort. Eine Einführung in die Ausstellung gibt Karin Vetter.

Seit Pfingsten setzt die Stadt rund um die Pagodenburg einen Wachdienst ein (wir berichteten). Am Gebäude selbst will die Verwaltung bald Fenster aus Sicherheitsglas anbringen lassen, auf dass die Kunst im Innern geschützt ist. Der Kunstverein möchte die Ausstellungen, die dieses Jahr ausfallen müssen, nach Möglichkeit kommenden Sommer nachholen. Die Pagodenburg ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.