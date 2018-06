Klares "Ja" zu Naturpark-Schule

Damit wird die Grundschule die fünfte Naturpark-Schule im Gebiet des Naturparks, die das Thema "Moderne Heimatkunde" künftig prominent im Unterricht behandeln wird, heißt es in einer Mitteilung.

"Unser Naturpark-Schulen-Netzwerk wächst stetig. Die Grundschule Bischweier ist die erste von drei Schulen, die sich in diesem Jahr auf den Weg macht", freute sich Yvonne Flesch über das wachsende Interesse. Das Besondere am Projekt Naturpark-Schule ist, dass alte Kultur- und Naturkenntnisse vor Ort in die Schule getragen werden. Wie wurde früher Heu gemacht? Welche Tiere leben in der Wiese? Wo kommt der Honig her?

In der Naturpark-Schule lernen die Schüler nicht nur das "Damals" kennen, sondern werden gleichzeitig dazu animiert, eigene Ideen für die zukünftige Gestaltung ihrer Heimat zu entwickeln. Bis zu acht Module pro Schuljahr sind möglich. Die Kooperation ist auf fünf Jahre angelegt.

"Besonders gefällt uns an dem Konzept, dass außerschulische Partner mit eingebunden werden können, die ihr Wissen und ihre Fertigkeiten praxisnah mit den Schülern teilen", erklärte Schulleiterin Elke Merzig. Sie dankte Bürgermeister Robert Wein und der Gemeinde für die Unterstützung. "Als Naturpark-Gemeinde ist es für uns der logische Schritt, auch unsere Jüngsten noch mehr für die Besonderheiten unserer Heimat zu begeistern. Besonders freue ich mich auf viele Kooperationen und kreative Ideen der Bischweierer", sagte der Rathauschef. Erste Einblicke erhielten die Schüler bereits im Rahmen von zwei Modulen: Beim Modul "Honigbiene" erklärte ein Imker die verschiedenen Blüten, den Aufbau einer Wabe und das Schleudern des Honigs. Probieren war natürlich erlaubt. Beim Modul "Kräuter" ging es um das Kennenlernen der Vielfalt in Feld und Flur. Die Kräuter wurden zudem für eine Suppe und Kräuterbutter gesammelt. Die Grundschule Bischweier wird nach Abschluss aller Module 2019 offiziell vom Verband Deutscher Naturparke als Naturpark-Schule ausgezeichnet.