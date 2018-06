Post verlagert Stützpunkt an Rand der Stadt

Ein Sprecher der "Deutschen Post DHL Group" begründete auf BT-Nachfrage den Schritt damit, dass der bis zum 30. Juni befristete Mietvertrag nicht verlängert wurde. Damit wird in dem denkmalgeschützten Gebäude nur noch die Post-Bank verbleiben, die zusätzlich wie bisher den Schalterdienst für Postdienstleistungen betreibt.

Der Stützpunkt für die Brief- und Paketzusteller sowie die Postfachanlage wird künftig in der Industriestraße 15 sein. Dabei handelt es sich um das zentrale Gebäude des Rastatter Gewerbeparks, der dem Unternehmen Thelen gehört.

Dass die Kunden nun direkt neben das Gewerbegebiet Rotacker fahren müssen, um ihr Postfach zu leeren, sorgt für Verdruss. Ein BT-Leser wandte sich an die Redaktion und kritisierte, dass nicht jeder Kunde so mobil sei, um an den Rand der Stadt zu gelangen. Außerdem sei die Situation derzeit nicht ungefährlich, weil auf dem angrenzenden Rotacker gebaut werde.

Hinzu kommt die zu erwartende wachsende Verkehrsdichte, nicht nur weil die Nutzer der bislang 380 Postfächer ans Ende der Industriestraße müssen, wo jetzt schon die Parksituation beengt ist. Zu verkraften hat der Standort künftig auch die rund 70 Post-Mitarbeiter (Postboten, Eingangssortierung und Postfach), die aus der Innenstadt ins Industriegebiet wechseln. Nach Angaben des Unternehmenssprechers hat die Post in Rastatt 25 Zustellfahrzeuge im Einsatz. Die zuzustellenden Sendungen werden an frühen Morgen je nach Umfang mit drei bis vier Lastwagen vom Briefzentrum Karlsruhe und Paketzentrum Bruchsal nach Rastatt geliefert. Am Nachmittag verlässt ein Lkw den Standort. In Rastatt sollen schon bald auch sogenannte Street-Scooter eingesetzt werden - Elektro-Lieferwagen, die die Deutsche Post und DHL selbst entwickelt haben. Deshalb wird der neue Zustellstützpunkt auch mit Ladesäulen ausgerüstet.

Der Gebäudeeigentümer Thelen baut derzeit die Immobilie in der Industriestraße für die Erfordernisse der Post um. Der Umzug ist Ende dieses Monats geplant. Von dem neuen Standort aus wird voraussichtlich ab Mitte August die Brief- und Paketzustellung in Rastatt und einigen Orten der Umgebung erfolgen. Bis zur Fertigstellung des Gebäudes werden die Postboten von einem Nachbargebäude aus die Kunden mit Briefen und Paketen versorgen. Im Zuge des Wechsels wird das Unternehmen eine neue Postfachanlage einrichten, die am 2. Juli den Betrieb aufnehmen wird.

Im Rathaus ist man bislang nicht über die Standortverlagerung informiert gewesen, wie eine Nachfrage des BT ergab. Die Verwaltung rechnete jedoch schon seit Jahren mit möglichen Veränderungen. Bereits 2008 ist der Bebauungsplan "Am Museumstor" auf den Weg gebracht worden. Damit sollte der Einzelhandel in der 1a-Lage gestärkt und eine angemessene städtebauliche Entwicklung in dem sensiblen Bereich gewährleistet werden. Hintergrund des Schrittes war die damalige Entscheidung der Deutschen Post, fast 1300 Immobilien an den US-Investor Lone Star zu verkaufen. Später gab es Überlegungen, im Zusammenhang mit der Neuordnung des Kaufhaus-Schneider- und Hatz-Areals das Post-Gebäude einzubeziehen. Doch wegen des Mietvertrags bis 2018 schied die Option aus.

Nach BT-Informationen hat das Gebäude mittlerweile erneut den Eigentümer gewechselt. Es soll im Besitz der "Dundee International REIT" sein, eines kanadischen Kapitalanlegers im Immobiliensektor.

BT-Anfragen zur Folgenutzung der bald leerstehenden Gebäudeteile am Kapellenbuckel blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.