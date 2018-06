Sanierungsvorhaben abrupt ausgebremst

Durmersheim - Auf der Startlinie zur Erweiterung und Teilsanierung des Gemeindezentrums Würmersheim hat eine Mehrheit des Gemeinderats am Mittwoch kehrt gemacht. Das seit vielen Jahren in zahlreichen Diskussionen ausgiebig diskutierte Vorhaben wurde vorerst abgeblasen. Es hätte in Kürze beginnen sollen. In der Sitzung hätten die Arbeiten vergeben werden sollen. Der Grund dafür war eine Kostensteigerung um 100 000 auf etwa 800000 Euro.

Bürgermeister Andreas Augustin und der Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp mühten sich, die sich früh erkennbare Ablehnung der Auftragsvergaben zu verhindern. Bei der Ausschreibung sei man "froh gewesen" überhaupt Angebote zu erhalten, beschrieb Architekt Franz Kurtz die Baukonjunktur als Nährboden hoher Preise. Augustin nutzte seine Einleitung zu einem Appell, trotz der Mehrkosten "Ja zu sagen". Er sei überzeugt, dass die Preise noch jahrelang nicht günstiger werden. Er verstärkte seinen Appell mit dem Hinweis, dass man mit den Ausschreibungsergebnissen nun eine "relativ verlässliche Kostensituation" habe. Schorpp (CDU), erklärte, "überrascht" zu sein, mit über zehn Prozent Mehrkosten konfrontiert zu werden. Ein Aufschieben bringe nichts, erinnerte er an mehrere Rohrbrüche, die sich im Gemeindezentrum zwischenzeitlich ereignet hätten. Die Baupreise blieben "explosiv". Schorpp rang mit dem Versprechen um Zustimmung, einen Teil der Abbrucharbeiten und den Innenanstrich mit den Vereinen zu organisieren. Augustin schloss sich an und sagte ebenfalls seine Mitarbeit zu.

Andreas Stempfle (BuG) eröffnete die Debatte mit der Feststellung, dass er als Architekt die derzeitigen Kostennöte kenne. Die Modernisierung des Zentrums sei "ein gutes Projekt", dem er zustimmen könne. Dann schwand die Hoffnung auf Vergabe rapide. Werner Hermann von der SPD erklärte, dass seine Fraktion im Dezember schon der Summe von 700 000 Euro nur mit Skepsis zugestimmt habe. In den vergangenen Monaten habe es keine Preissteigerungen gegeben. BuG-Sprecher Rolf Enderle plädierte für die Mehrheit seiner Fraktion ebenfalls für die Deckelung bei 700 000 Euro. Die Summe sei "schon damals zu viel" gewesen.

Enderle beklagte, dass in den vergangenen Beratungen niemand für die Kritik aus seiner Fraktion an der als zu üppig bewerteten Küchenausstattung empfänglich gewesen sei. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Frank Möhrle erinnerte daran, schon im Dezember gegen die damalige Erhöhung gewesen zu sein. Investitionen in dieser Höhe stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen. Es sei zu befürchten, dass das Ende noch nicht erreicht sei.

Wolfgang Klett, Vorsitzender der CDU, haderte damit, dass er acht Tage nach dem Haushaltsbeschluss eine überplanmäßige Ausgabe von 100 000 Euro bewilligen soll. Klett teilte mit, dass er persönlich die Mehrausgaben nicht gutheißen werde. Am Ende, so seine Vermutung, würde man bei 850000 Euro landen.

Karin Glied (CDU) sah sich einem "Affenzirkus" ausgesetzt. Man habe das Sanierungsvorhaben "zigmal hin- und hergekaut", die Vereine hätten sich in einem Planungsgremium damit befasst. Hätte man es gleich vor Jahren verwirklicht, wäre man billiger gefahren, mutmaßte Glied. Sie unterstrich die Dringlichkeit mit dem Stromnetz im Zentrum: "Jedes Mal, wenn man die Fritteuse einschaltet, fliegt die Sicherung raus." Andrea Bruder (SPD) schüttelte den Kopf, das Gemeindezentrum brauche keine "Mordsfritteuse", ebenso wenig wie eine "Gastronomieküche".

Der Bürgermeister widersprach. In Würmersheim würden die Vereine tatsächlich noch kochen, es werde noch eine dörfliche Gemeinschaft gepflegt. Als klarwurde, dass die Arbeitsvergabe mit Kostenüberschreitung keine Mehrheit bekommen würde, knickte beim Ortsvorsteher die Motivation weg. Eine weitere Runde mache er "definitiv nicht mit", ließ er resigniert wissen.

Die Abstimmung endete mit Ablehnung der Mehrausgaben und dem Auftrag, die Ausschreibung aufzuheben und das Vorhaben umzuplanen. Für diese Umkehr votierten mit 13 Stimmen die SPD- und FWG-Fraktion, Klett von der CDU sowie die BuG, außer Stempfle, der für die Vergabe war. Für die Auftragserteilung waren neben Bürgermeister Augustin die übrigen CDU-Mitglieder und Stempfle.