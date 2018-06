Dieser Storch ist ein Bietigheimer

Das Bietigheimer Storchenpaar hat seinen Horst auf einem eigens dafür errichteten Mast auf der Stöckwiese gebaut. Bereits im vergangenen Jahr brütete dort ein Meister-Adebar-Paar, die Brut wurde allerdings nicht flügge, sondern verendete vorher. Umso größer ist die Freude nun in diesem Jahr über die erfolgreiche Wiederansiedlung von Störchen.

Wie der Storchenexperte und ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell, Stefan Eisenbarth, berichtete, war in der Hardtgemeinde das Schulhaus von 1932 bis zu seiner Zerstörung 1945 "Wohnort" für die großen schwarz-weißen Vögel gewesen.

Anstelle des verletzten Eisenbarth ließ sich der Vogelexperte des Landkreises, Pierre Fingermann, mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim zu dem Horst hochfahren. Mit dabei im Korb war Bürgermeister Braun, der als Pate für das Jungtier fungiert. Fingermann brachte den Kunststoffring mit der Nummer AT 39 DER an einem Bein des Jungstorchs an.

Bürgermeister Constantin Braun war sichtlich stolz, als Storchenpate fungieren zu dürfen. Welchen Namen der Bietigheimer Jungstorch erhält, stünde noch nicht fest, so Braun.

Mit dabei bei der Beringungsaktion waren auch zwei Studentinnen der PH Karlsruhe: Iris Eckert und Katharina Rupp studieren Diversität und Umweltbildung. Sie untersuchen im Rahmen einer Projektarbeit das Gewölle von Störchen. Das Gewölle sind Speiballen von unverdaulichen Nahrungsresten, die einige Vogelarten auswürgen.

Am Rande der Beringungsaktion betonte Stefan Eisenbarth, dass das Jahr 2018 ein sehr gutes Storchenjahr sei. Zwischen Karlsruhe und Iffezheim, für dieses Gebiet ist Eisenbarth zuständig, wurden in den vergangenen Wochen 53 Jungstörche beringt.

Gutes Jahr für Storchenküken

Etwa 35 junge Störche flogen unberingt aus. Waren in den vergangenen Jahren immer wieder junge Tiere wegen der Witterung gestorben, so hielten sich die Verluste heuer im Rahmen, so Eisenbarth. Er betonte, dass in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr 1140 Brutpaare registriert wurden. Ein großer Erfolg, nachdem 1975 die Population mit 15 Paaren quasi zusammengebrochen war.

Eisenbarth dankte allen Helfern wie Klaus Hammer, dem örtlichen Ansprechpartner in Bietigheim, oder Brigitte Kunz, die 15 Horste in Plittersdorf beobachtet. Auch ohne Feuerwehren und die Unterstützung von Kommunen und Energieversorgern sei die Arbeit im Dienste der Großvögel gar nicht möglich.