Spatenstich für Mammutprojekt

Durmersheim

Mensa und Kulturhalle Durmersheim (HH) - Die neugebaute Mensa an der Durmersheimer Helmholtzstraße hat ihre Premiere als Veranstaltungsstätte gut bestanden. Die Besucher waren von der hochwertigen Ausstattung beeindruckt. Das Vorhaben schlug mit rund 4,1 Millionen Euro zu Buche (Foto: Heck).

Sinzheim

Unterricht früher im Volksbad Sinzheim (red) - Nach dem "Abrissfest" an der Lothar-von-Kübel-Realschule im Mai 2017 mit mehr als Tausend Besuchern folgt nun die nächste große Feier: Die Bildungseinrichtung wird 50 Jahre alt. Auf mehrere Standorte verteilt war die Schule früher, darunter auch das Volksbad (Foto: pr)

Durmersheim

Traditionsgeschäft geschlossen Durmersheim (HH) - Kurz nach Kriegsende eröffnete der Durmersheimer Otto Schlick ein Fotogeschäft in der Hardtgemeinde. Der Laden, der später in Foto-Herz umbenannt wurde, mauserte sich bald zu einer Institution in der Hardtgemeinde. Jetzt endete seine Geschichte (Foto: Heck).

Schwarzwaldhochstraße

Baubeginn für "Grindehütte" Schwarzwaldhochstraße (gat) - Auf der Hornisgrinde unterhalb des Aussichtsturms hat sich viel getan. Wo in den 20er und 30er Jahren das ehemalige Gasthaus stand, klafft nun eine Baugrube. In ihr entsteht die neue Grindehütte. Bauherrin ist die Waldgenossenschaft Seebach (Foto: gat)