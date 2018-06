Big Band erfüllt ihre Mission

(rw) - Immer noch mitreißend und packend nach mehr als eineinhalb Stunden Bühnenpräsenz spielte die Big Band des Tulla-Gymnasiums das "Mission-Impossible"-Thema - als dritte vom Publikum erklatschte Zugabe. Tatsächlich hatte Bandleaderin Elvira Hofmann die Mission voll erfüllt, Schüler von der fünften Klasse bis zur Abschlussklasse zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen.

Das vor einem über 300-köpfigen Publikum (trotz Fußball-WM) präsentierte Programm mit "Funky-Latin-Melodies" atmete Professionalität und zahlreiche Solisten im Klangkörper ernteten immer wieder Szenenapplaus.

Schulleiterin Andrea Rösch würdigte das enorme Engagement von Elvira Hofmann, die in gut 70 Arbeitsgemeinschaftsstunden das Projekt eines Jahreskonzerts realisieren konnte. Eine besondere Würdigung erfuhr auch der unermüdliche Einsatz der Technik-AG unter Ralf Gartner, die dem Klangerlebnis die Krone aufsetzte. Ein Lob auch an Janina Bytyqi und Anne-Marie Hozdeczky, die Informatives in ihrer Moderation beisteuerten.

Eines kann ganz klar festgestellt werden: Elvira Hofmann hatte es sich bei der Auswahl der Musikstücke nicht einfach gemacht und von den über 35 Akteuren das Äußerste abverlangt. Diese spielten dann auch konzentriert und mit einer Spielfreude, die sich auf das Publikum übertrug. Der Bogen an diesem Abend war weit gespannt. Neben dem angekündigten Latin und Funk gab es auch Jazz sowie Pop- und Rockstücke. Die Big Band und die Nachwuchs-Small Band zogen alle Register und das "Hawaii Five-O-Theme" servierte überzeugende, akzentuierte Bläsersätze. Bon Jovis "Livin' on a prayer" im Big-Band-Arrangement eröffnete einen dynamischen Raum. Da war Herbie Hancocks "Watermelon Man" wirklich "funky", leicht und beschwingt.

Was für ein rhythmischer Genuss dann mit "Chameleon". Die Tullaner ernteten mit dem mitziehenden Blech manchen Szenenapplaus. Und dann "Africa", bei dem der Ausnahmeschlagzeuger Konstantin Kölmel, wie so oft während des Konzerts, überzeugend seine Fähigkeiten unter Beweis stellte.

Auch nach der Pause zog die Big Band das Publikum in ihren Bann. Ob beim Latin Rock "Dance big 'un, dance" oder im New-Orleans-Stil "Minnie, the moocher": die Stimmung wurde durchgehend gehalten. Dies gelang auch mit dem Stevie-Wonder-Hit "Superstition", mit vollem Drive und besonders wirksamen Bläsereinschüben.

Während "The girl from Ipanema" im Bossa-nova- und Samba-Stil zu einem Ohrenschmaus wurde, fiel "Sabor de Cuba" nicht minder mitreißend aus. Hier brillierte wieder einmal Luka Tasch am Klavier und die Akteure an Saxophon und Trompeten transportierten kubanisches Flair.

Mit Nick Eckhardt in der Formation der Tulla-Big-Band und Henry Mancinis "It had better tonight" war auch ein Solo-Gesangsbeitrag im Programm. Zur Auflockerung würde man sich noch mehr Farbtupfer dieser Art wünschen. Was allerdings mit "So danco samba" und "That's it!" im Finale von Elvira Hofmann geboten wurde, das kann auch so voll zufriedenstellen.

Jetzt ist der Tulla-Big-Band nur noch zu wünschen, dass sie nach dem Weggang von mehreren Schülern die Formation wieder für ein weiteres hochklassiges Jahreskonzert 2019 komplettieren kann.