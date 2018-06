Mensa und Kulturhalle

Mit 4,1 Millionen Euro stelle die Mensa über zwei Haushaltsjahre die größte Investition der Gemeinde dar, betonte Augustin. Das Land steuere einen noch nicht in voller Höhe bekannten Zuschuss bei. Laut Haushaltsplanung werden 1,4 Millionen Euro erwartet. Stichwortartig blätterte der Bürgermeister die Chronik des Projekts auf. Im ersten Halbjahr 2016 wurde beschlossen, die Mensa für Veranstaltungen tauglich zu machen, im September 2016 wurde für die große Lösung entschieden. Am 24. Mai 2017 wurde der Auftrag an die Firma Dressler als Generalunternehmen vergeben. Der Spatenstich erfolgte am 7. Juli.

Entstanden sei "eine schicke Mensa und eine hochwertige Kulturhalle" in einem, lobte Martin Scheibner, der die Rastatter Niederlassung der Baufirma leitet. Zur Haustechnik gehören eine Wärmepumpe, eine Fußbodenheizung, eine Anlage, die lüftet und kühlt. Auf dem Dach wird mit Photovoltaik Strom für den Direktverbrauch erzeugt. Das Bauwerk sei "keine Elbphilharmonie und kein Berliner Flughafen", merkte Klaus Fehrenbach vom Karlsruhe Architekturbüro Archis süffisant an. Man habe aber ein Haus geschaffen, von dessen Multifunktionalität er überzeugt sei, meinte der Planer. Es biete den Schülern "eine schöne Atmosphäre" beim Essen. Die Pfarrer Volker Ochs von der katholischen und Walter Becker von der evangelischen Kirchengemeinde nahmen die Segnung vor. Jesus Christus habe dem gemeinsamen Essen und Feiern besondere Bedeutung zugemessen, nahm Ochs die Verknüpfung von leiblicher und mentaler Stärkung auf. Becker erklärte, der Begriff "Mensa" bedeute "Tisch, auf dem Essen steht". Damit werde zu mehr eingeladen: "Wo man sich gegenseitig mit Zuwendung, Freundlichkeit, Rücksicht, Ermutigung füttert, wird ein Stück Himmel auf Erden erlebbar", sagte er. Der Mensabetrieb wird erst im September mit Beginn des Schuljahrs aufgenommen. Die erste Veranstaltung wird, wie der Bürgermeister mitteilte, die Abschlussfeier der Realschule im Juli sein. Wie unterschiedlich der Saal möbliert werden kann, wurde bei der Einweihungsfeier in drei Varianten gezeigt: Vor der Bühne etliche Stuhlreihen, dann ein Abschnitt mit Tischen und Stühlen, im hinteren Teil Stehtische. Das Fassungsvermögen des Saals wurde bei "Theaterbestuhlung" mit 420 Plätzen angegeben, für die Bewirtungsversion mit 390 Personen.

In Richtung der Vereinsvertreter pries Augustin die Bühnentechnik mit 16-Kanal-Mischpult, Beamer, Leinwand und weitere Komponenten an. Man vermiete die Mensa an Vereine und Gruppierungen, nicht aber "Private". Die Akustik wurde sehr gelobt, nach dem von Annette Ries dirigierten Kinderstreichorchester der Hardtschule bot die Schulband der Realschule unter Leitung von Philipp Wiener die zweite Hörprobe. Eine Nachfrage unserer Zeitung unter einer Handvoll Vorsitzender kultureller Vereine ergab eine große Neigung, die Eignung als Konzertsaal einem Praxistest zu unterziehen.