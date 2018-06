Störche nach 80 Jahren wieder in Malsch Malsch (hli) - Der Storch ist in Malsch allgegenwärtig - zumindest in Form von Namen oder Statuen. Doch lebende Exemplare gab es in der Gemeinde schon lange keine mehr. Deshalb ist es nicht nur für den Verein Natur- und Umweltschutz Malsch eine Sensation, dass sich zum ersten Mal seit knapp 80 Jahren wieder Störche in der Gemeinde niedergelassen und zwei Junge zur Welt gebracht haben. Deshalb hatte der Verein rund um den Vorsitzenden Karl Görig zu einem kleinen Empfang unweit des Horsts eingeladen. Helmut Rastetter, stellvertretender Vorsitzender, erinnerte daran, wie der Verein bereits vor Jahren ein Konzept erstellt hatte, um den Storch wieder anzusiedeln. Dazu gehörte unter anderem, Ackergelände in Wiesen umzuwandeln und Teiche anzulegen. 2008 baute man schließlich das Storchennest beim Ortsausgang in Richtung Muggensturm. "Im gleichen Frühjahr kam ein Storchenpaar, das hat sich die Sache mal angeschaut, aber nicht genistet", erzählte Rastetter. So ging das Jahr für Jahr - eben bis 2018. Eigentlich hätte nun der Storchenbeauftragte Stefan Eisenbarth die zwei Jungstörche beringen sollen - doch er musste aufgrund einer Fußverletzung passen. Für ihn sprang Vogelexperte Pierre Fingermann ein. Beim Empfang waren beide anwesend. Eisenbarth drückte in diesem Zusammenhang seine Hoffnung aus, dass die Wiesen rund um das Nest rechtzeitig gemäht werden, denn das sei der ideale Lebensraum für den Vogel. Dort fresse er viele Insekten, Würmer, aber auch Mäuse, Ringelnattern und Blindschleichen. Amphibien machten rund 20 Prozent seines Speiseplans aus. "In hohe Wiesen geht der Storch nicht", berichtete Eisenbarth. Denn da könne der Fuchs lauern. Insgesamt fünf Zentner Futter sind es, die ein Storch für den Nachwuchs zusammensammeln muss. Aus diesem Grund will der Verein Natur- und Umweltschutz Malsch die Umgebung weiter optimieren. Die Wiesen müssten feuchter werden, allerdings nicht während der Heuernte, verdeutlichte Rastetter den Spagat zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Im gleichen Atemzug bedauerte er es, dass die Gemeinde die Chance habe verstreichen lassen, das Gärtnereigelände entlang der L607 in Richtung Muggensturm zu renaturieren. "Das wäre ein ideales Gebiet für Frösche." Josef Bechler von den Heimatfreunden Malsch präsentierte indes eine Dokumentation über die Störche in Malsch. Malsch habe schon immer einen Bezug zu diesen Tieren, leitete er ein. Auf einer Postkarte des 18. Jahrhunderts sei auf dem Rathausdach ein Storch zu sehen. 1909 brannte das Rathaus jedoch ab. Auch auf das neu gebaute Gebäude setzte man damals eine Storchennisthilfe, doch erst 1940 brütete dort wieder ein Paar. Bis ein Anwohner einen Schuss mit einem Gewehr abgab. "Seitdem gab es in Malsch keine Störche mehr", resümierte Bechler. Eine Nisthilfe gibt es auch aktuell auf dem Rathaus, bislang ist dort aber noch kein Storch heimisch geworden. Bechler stellte noch einen weiteren Bezug zwischen Malsch und den Störchen her: So gab es in Malsch den sogenannten Kindlesbrunnen, dessen Quelle aber bereits versiegt ist. Einer Erzählung nach holte der Storch aus ihm die Kinder und brachte sie den Malscher Frauen. Gute Aussichten also für die Geburtenrate in der Gemeinde. Weiteren Grund zur Freude hatte Eisenbarth parat: Er berichtete, dass Störche nesttreu sind. Es sei damit sehr wahrscheinlich, dass die Vögel auch in den kommenden Jahren nach Malsch zurückkehren werden. "Und gibt es erst einmal ein Paar in einer Gemeinde, folgen oft noch weitere."

