"Bischwiermer Meile" macht Lust auf mehr

"Nach fünf Jahren Abstinenz in der Mitternachtslaufszene war auch für die Mitternachtsläufer klar, dass sie nicht mehr am ganzen großen Rad drehen wollten", heißt es in einer Mitteilung der Mitternachtsläufer. Deshalb habe man "eine familiäre Veranstaltung in Bischweier und für Bischweier" angestrebt und den Teilnehmerkreis auf Bischweirer oder Mitglieder von ortsansässigen Vereinen begrenzt.

Die Strecke über die Schluch, zur Linde und dann Richtung Eichelberg und zurück über den Hochbehälter ist eine reizvolle Strecke in der Vorbergzone. Im Vorfeld ab 16 Uhr fand für die Kinder und Jugendlichen auf Distanzen von 200, 400, 800 und 1000 Meter das Kräftemessen statt. Der Startpunkt der Wendepunktstrecken war am Sportplatz im Winkelbergstadion, führte über den Spielplatz in Richtung Schluch, so dass der Zieleinlauf immer beim Sportplatz des VfR war. Dort bewirtete der VfR-Förderverein die Läufer. Bei den Kinder- und Schülerläufen kamen 60 Teilnehmer ins Ziel.

Sichtlich Spaß hatten nicht nur die Kleinen, auch die Erwachsenen fieberten ihrem Startschuss um 19.30 Uhr entgegen. Bürgermeister Robert Wein gab das Startkommando und reihte sich dann ein ins Starterfeld der 57 Teilnehmer, begleitet von den Anfeuerungsrufen der Zuschauer. "Die Läufer sichtlich motiviert, das Publikum voll dabei, fast genauso wie beim großen Bruder Mitternachtslauf, nur eben um ein paar Dimensionen kleiner", heißt es weiter. Jenen, die teilgenommen haben, habe es gefallen, und wie Wein meinte: "Jeder, der hier teilnimmt, ist ein Sieger über den inneren Schweinehund!" . Wie zu alten Mitternachtslaufzeiten gewann Rolf Wieland (Speed Team) souverän über die zum Jubiläum passend gewählte Distanz von 7,75 Kilometern in 29:33 Minuten. Tagessiegerin wurde Magdalena Oesterle (MNL Bischweier) mit 41:48 Minuten. Bürgermeister Wein (Akkordeonclub Bischweier) zeigte sich mit 42:15 Minuten gut in Form. Der Akkordeonclub erzielte die beste Mannschaftswertung.

Im Anschluss sei vielfach der Wunsch geäußert worden, die Veranstaltung regelmäßig stattfinden zu lassen. "Mal sehen, was machbar ist und ob es heißt ,Fortsetzung folgt...'", schreibt der Verein.