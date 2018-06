Barrierefreiheit auf Umwegen

Von der Otto-Dix-Straße - wo einigen Wohnungen auch Parkplätze zugeordnet sind - gilt es jedoch, vier Treppenstufen bis zum Eingang zu überwinden. Oder den Umweg ums Haus herum über den Quartiersplatz auf der von dort aus gesehen rückwärtigen Seite zu gehen. Auch, wer nur seinen Müll rausbringen will, hat die Stufen zwischen sich und den nur wenige Meter von der Haustür entfernten Tonnen. Barrierefreiheit heißt in diesem Fall: Sich in die entgegengesetzte Richtung wenden, das Haus umrunden, und, wenn man barrierefrei direkt wieder zurück in die Wohnung will, grad noch einmal.

Es ist ein Höhepunkt auf einer Mängelliste, die drei Eigentümerpartien auf knapp sechs DIN-A-4-Seiten dokumentiert und beanstandet haben, zum Teil bereits im vergangenen Jahr. Viele der Punkte sind inzwischen abgearbeitet, - "bis auf wenige Ausnahmen wurden alle anerkannten Mängel beseitigt", teilt die zuständige LBBW Immobilien Management GmbH auf Nachfrage des BT mit.

Die meisten Fälle waren wohl Absprachefehler oder nicht korrekte Ausführungen, die nachgebessert werden müssen, wie es bei einem Neubaugroßprojekt wie jenem auf dem ehemaligen Sparkassenareal wohl heutzutage längst üblich ist. "Man bemüht sich", erkennen die Bewohner der Otto-Dix-Straße 2 an - auch wenn's manchmal ein bisschen länger dauert. So sind zum Beispiel die Ablaufrohre an den Loggien/Balkonen so angebracht, dass das Wasser von dort direkt dem Erdgeschossbewohner auf die Terrasse platscht. Derzeit sei man dabei, so die LBBW, in Abstimmung mit dem Architektenbüro und Generalunternehmer Lösungsvorschläge zu erarbeiten - ein halbes Jahr, nach dem man das Problem benannt habe, wie ein Eigentümer sagt.

Das Thema Barrierefreiheit ist ein Fall, der nach Ansicht einiger Neu-Rastatter, die sich in das Gebäude eingekauft und in der Baldenau ihren neuen Lebensmittelpunkt bezogen haben, zu weit geht. Schließlich wohnten auch gehbehinderte Menschen in dem Haus, wie gegenüber dem BT betont wird.

Schon im September will ein Eigentümer auf die Problematik des Stufenbaus hingewiesen haben, da hätte man gleich eingreifen können. Da habe es jedoch geheißen, man müsse die Treppe errichten, da dort eine Rampe wegen des Gefälles nicht umsetzbar wäre. An Haus C in der Nachbarschaft ging's jedoch - mit einem, wie ein Betroffener von einem Fachmann hat ausrechnen lassen, offenbar sogar größeren Gefälle, so der Vorwurf. Und: Schon lange war das Haus bewohnt, da habe man mangels Fertigstellung gar nicht über den "Ausweichweg" Quartiersplatz gehen können (der derzeit im Übrigen ebenfalls umzäunt ist).

Auf Details hierzu geht die LBBW auf Anfrage des BT indes nicht ein. Es heißt lediglich: "Sowohl der Hauseingang als auch die Müllbehausung sind barrierefrei zugänglich, Umbauarbeiten sind damit obsolet." Formalrechtlich sei das wohl richtig, wie ein Betroffener sagt. Von moralischer Warte aus halte er das aber für "Vertragsbruch".

Dabei finden die Neu-Rastatter, zwei davon sind von Hessen hergezogen, das Grundkonzept des Areals, Haus und Parkanlage toll und schön - "wenn denn mal die Mängel beseitigt sind".

Daniel Melcher