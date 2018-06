Der Hauptangeklagte schweigt

Tagelang suchte im Juli vergangenen Jahres ein Großaufgebot von Polizeikräften in Durmersheim und Umgebung nach einem 44-jährigen Vermissten, der in einer Asylunterkunft in der Pilgerstraße wohnte. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz. Schließlich wurde der Verdacht eines grausamen Gewaltverbrechens zur Gewissheit. Nach einem Hinweis des 17-Jährigen fand man die Leiche des 44-Jährigen.

Vorausgegangen war der brutalen Tat, so die Staatsanwaltschaft, ein abendlicher, gemeinsamer Spaziergang über die umliegenden Felder, der dann im heftigen und folgenschweren Streit endete. Dabei wurde das Opfer vom 29-Jährigen mit dem Messer bedroht und mit Faustschlägen und Fußtritten so schwer drangsaliert, dass er bewusstlos und erheblich verletzt zu Boden sank. Im fatalen Glauben, den Mann getötet zu haben, zwang nun der 29-Jährige Hauptangeklagte den 17-Jährigen, den vermeintlich Toten am Rande eines Kartoffelackers bei Durmersheim in der Erde zu verscharren, wo dieser dann kurz darauf erstickte.

Der Hauptbeschuldigte machte zum Vorwurf keine Angaben. Der 17-jährige äußerte sich gestern über zweieinhalb Stunden eher kurz und knapp, mit wenig Emotion. Er habe sowohl den 29-jährigen Hauptbeschuldigten als auch das 44-jährige Opfer im September 2016 kennengelernt. Er hatte vor Gericht Schwierigkeiten, dass Verhältnis zu diesen beiden näher zu beschreiben. Jedenfalls war man in den Abendstunden zwischen Durmersheim und Mörsch gemeinsam unterwegs, als die verhängnisvolle Tat passierte. Sowohl er als auch das Opfer seien zunächst gefesselt und verhüllt geworden. Den 44-Jährigen schilderte er als blutverschmiert; er habe während der halbstündigen Tortur geschrien und gestöhnt. Dann sei die Stimme immer leiser geworden und schließlich verstummt.

Später soll der Hauptangeklagte erfolglose Wiederbelebungsversuche gestartet haben. Dann habe man sich in nahen Kleingärten Schubkarren und Schaufel verschafft. Zurück beim vermeintlich leblosen Körper will auch der 17-Jährige nochmals versucht haben, den Puls zu fühlen. Er sei zu diesem Zeitpunkt fest vom Tod des Mannes überzeugt gewesen. Das Grab habe er dann allein ausheben müssen. Zu zweit habe man den vermeintlichen Leichnam dann in das Loch gelegt. Wortlos will man sich dann vom Ort der blutigen Tat entfernt haben. Der 29-Jährige habe ihm später dann gedroht, ihn umzubringen, wenn er zur Polizei gehe. Als der 17-Jährige in ganz anderer Sache festgenommen und von der Polizei vernommen wurde, habe er sich schließlich durchgerungen, auch die Tat vom 11. Juni zuzugeben.

In dem Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Am heutigen Mittwoch sowie am 21., 26. und 28. Juni wird der Prozess jeweils um 9.30 Uhr fortgesetzt.