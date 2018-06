Klares Plädoyer für Veranstaltungshalle in Illingen

Sigmaringen

"Todesfall mit Ansage" Sigmaringen (lsw) - Im Prozess um den tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt hat der Staatsanwalt Bewährungsstrafen gefordert. Das angeklagte Ehepaar habe sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, es sei ein Todesfall mit Ansage gewesen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Im Prozess um den tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt hat der Staatsanwalt Bewährungsstrafen gefordert. Das angeklagte Ehepaar habe sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, es sei ein Todesfall mit Ansage gewesen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Brückenunterhalt kostet viel Geld Gaggenau (uj) - An 19 Brücken sind kurzfristig Sanierungen erforderlich. Und das kostet viel Geld. Allein die Sanierung zweier Brücken in Michelbach dürfte etwa eine Million Euro verschlingen. Diskussionen gibt es um den Fortbestand einer Eisenbahnbrücke in Ottenau (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - An 19 Brücken sind kurzfristig Sanierungen erforderlich. Und das kostet viel Geld. Allein die Sanierung zweier Brücken in Michelbach dürfte etwa eine Million Euro verschlingen. Diskussionen gibt es um den Fortbestand einer Eisenbahnbrücke in Ottenau (Foto: Jahn). » - Mehr