Barockstadt soll zum Denkmal erklärt werden

Rastatt - Die Stadt Rastatt möchte das Stadtbild besser schützen und deshalb die Gesamtanlage der barocken Planstadt per Satzung unter Denkmalschutz stellen. Sie verspricht sich davon eine dauerhafte Sicherung des Bestands und zudem eine verbesserte Wahrnehmung der Besonderheiten der Barockstadt in der Region. Jede dauerhafte Veränderung am Erscheinungsbild müsste dann genehmigt werden. Sie dürfte das historische Stadtbild nicht beeinträchtigen.

So ganz schutzlos ist die barocke Innenstadt schon lange nicht: Die nach wie vor gültige Gestaltungssatzung stammt immerhin von 1978. Sie erfasst neben Dachform und -neigung die Hausfassaden, erklärt Markus Reck-Kehl, Leiter des städtischen Fachbereichs Stadt- und Grünplanung. Also das "Gesicht" eines Hauses. Hinzu kommt die Sondernutzungssatzung, die zum Beispiel die Präsentation von Verkaufswaren außerhalb von Geschäften und die Außenbewirtschaftung von Gaststätten regelt. In jüngerer Vergangenheit traten aber andere Konflikte auf - zum Beispiel wegen deutlich sichtbarer Mobilfunkmasten oder Photovoltaikanlagen auf Dächern. Auch Wärmedämmung, die auf der Fassade aufgebracht wird, sieht Reck-Kehl nicht gerne: "Die barocke Straßenflucht wird gestört, und Fassadenschmuck, der ein Bauwerk interessant macht, wird unsichtbar."

Zwar hat der Gemeinderat eine Satzung für den Erhalt der barocken Dachlandschaft auf den Weg gebracht, wesentlich wirksamer wäre aus Sicht der Stadtplaner aber die Ausweisung als Gesamtanlage gemäß Paragraf 19 Denkmalschutzgesetz. Kommunen können demnach Straßen-, Platz- und Ortsbilder, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen besonderes öffentliches Interesse besteht, im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege durch Satzung unter Denkmalschutz stellen. Die Idee, so etwas auch für Rastatt zu formulieren, ist eigentlich nicht neu. "Die Denkmalschützer beim Regierungspräsidium Karlsruhe haben Rastatts barocke Innenstadt schon länger als Kandidat für eine Gesamtanlagensatzung auf dem Schirm", weiß Markus Reck-Kehl. Und in Baden-Baden gibt es eine entsprechende Satzung schon seit zehn Jahren. "Warum dann nicht auch wir?", fragt er.

Katrin Fritzer, beim Fachbereich zuständig für Stadtplanung, betreut das Vorhaben und arbeitet eng mit dem Landesamt zusammen. Derzeit erstellt eine Kunsthistorikerin im Auftrag der Stadt eine sogenannte historische Ortsanalyse. "Darin arbeitet die Expertin die Rastatter Baugeschichte auf und stellt sie anschaulich dar, auch mit vielen Fotos", berichtet Fritzer. Ein denkmalpflegerischer Werteplan soll darauf aufbauen und dann alle Kulturgüter und schützenswerten Straßenzüge, Freiräume und Grünflächen detailliert aufführen. Das aktuelle Untersuchungsgebiet wird begrenzt von der Murg, der Sternenstraße, der Rheintorstraße und der Straße An der Ludwigsfeste. Es kann aber sein, dass die Grenzen der künftig geschützten Zone davon etwas abweichen.

Im Zuge der Gesamtanlagensatzung erscheint den Stadtplanern auch eine neue Gestaltungssatzung sinnvoll: "Ein interessantes Stück Arbeit", sagt Reck-Kehl. Auf einen genauen Zeitraum, bis wann die Stadtverwaltung die Satzungen dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen will, kann sich Reck-Kehl nicht festlegen: "Mit etwa zwei Jahren sollten wir hinkommen." Auch die Bürger sollen einbezogen werden, wie genau, stehe aber noch nicht fest.

Sollte die Gesamtanlagensatzung Wirklichkeit werden, müssten Immobilienbesitzer jede sichtbare Veränderung genehmigen lassen. Dabei ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob das geschützte Bild die Gesamtanlage erheblich beeinträchtigt. Änderungen von bereits Bestehendem müssen laut Reck-Kehl nicht vorgenommen werden. Den Hausbesitzern winken aber Steuervorteile, wenn ihnen für Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des Stadtbilds Kosten entstehen.