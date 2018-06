Tafeln brauchen Ehrenamtliche

Seit 25 Jahren gibt es in Deutschland die Tafeln. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Armen zu helfen und gleichzeitig der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr schlugen Schlagzeilen Wellen, als die Essener Tafel vorübergehend keine Ausländer als Kunden mehr aufnahm. Die Aufregung hat sich gelegt. Auch bei den Tafeln in Baden-Baden, Bühl, Gaggenau und Rastatt - es sind vier von bundesweit 940 - ist mittlerweile der große Andrang aufgrund des Flüchtlingszustroms kein Thema mehr. Gleichwohl: "Es gibt immer mehr Bedürftige", sagt Hans-Jochen Volmer, Vorsitzender der Rastatter Tafel. Dort haben rund 1500 Menschen aus der Barockstadt und der näheren Umgebung einen Berechtigungsschein, um Lebensmittel vergünstigt einkaufen zu dürfen. 3500 Tonnen Lebensmittel schlägt die Tafel pro Jahr um, was einer logistischen Herausforderung gleichkommt, da die Einrichtung eine von vier Logistik-Tafeln in Baden-Württemberg ist, die 35 andere Tafeln versorgt.

Es sind überwiegend Alleinerziehende, Rentner und Migranten, die das Angebot in Anspruch nehmen. Und obwohl die Wirtschaft seit Jahren brummt, nimmt der Bedarf nicht ab. 300 Berechtigte sind es selbst "im reichen Bühl", wie Geschäftsführerin Renate Schneider berichtet. Gaggenau verzeichnet 330 Ausweise, sagt der zweite Vorsitzende Jürgen Schönfuß. Und im Tafelladen der Caritas in Baden-Baden versorgt man rund 1600 Kunden, so Fachbereichsleiter Thorsten Schmieder.

Hinter diesen Zahlen stecken indes viel mehr Menschen. Volmer geht davon aus, dass man die Zahl der Berechtigungskarten mit drei multiplizieren muss, um die gesamte "Kundschaft" zu erfassen. Und würden manche Bedürftige nicht Scham verspüren oder grundsätzlich scheuen, die Tafel aufzusuchen, wäre die Klientel noch größer. Dass viele Kunden nicht auf die Tafel verzichten können, liegt nach Einschätzung der Verantwortlichen auch daran, dass ihnen manche Qualifikation fehlt, um vom Job-Boom erfasst zu werden. Whittaker hofft, dass durch eine Hartz-IV-Reform mit mehr Coaching-Elementen, einer besseren Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung die Verhältnisse verbessert werden können.

Die Tafeln müssen derweil mit anderen schwierigen Bedingungen zurechtkommen. Weil die großen Lebensmittelketten ihre Logistik immer mehr optimieren, blieben für die Tafeln weniger Waren übrig. Das führt sogar zu der Frage, ob die Einrichtungen nicht selbst Waren einkaufen sollten - was bislang wegen der Gemeinnützigkeit nicht gestattet ist.

Zuweilen Kummer bereitet den Machern auch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). "Selbst unsere Kunden achten darauf", weiß Jürgen Schönfuß. Die Forderung, das MHD abzuschaffen, wie es bereits diskutiert worden ist, hält dagegen Hans-Jochen Volmer für gefährlich. Denn dann bestünde die Gefahr, dass die Tafeln noch weniger Waren erhalten.

An Whittaker richteten die Tafel-Vertreter vor allem zwei Wünsche: Da man auf die Ehrenamtlichen angewiesen sei - zwischen 70 und 100 sind jeweils in den vier Einrichtungen aktiv -, sollte das Ehrenamt gestärkt werden, etwa über zusätzliche Rentenpunkte, wie es Renate Schneider vorschlug. Denn den Tafeln gelingt es nur schwer, auch jüngere Mitstreiter zu finden. Hans-Jochen Volmer hält es darüber hinaus für wichtig, dass die Arbeitsagentur über längere Dauer Lohnkostenzuschüsse für Mitarbeiter zahlt.