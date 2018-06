Lösungen für Werkrealschule erarbeitet Kuppenheim (hap) - Ein Thema, das bereits in nichtöffentlicher Sitzung durch den Schulausschuss der Werkrealschule Muggensturm-Kuppenheim besprochen wurde, beschäftigte am Montag den Kuppenheimer Rat: Die Kündigung der Gemeinde Muggensturm der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Kuppenheim, Muggensturm und Bischweier über die Einrichtung einer Werkrealschule in Kuppenheim mit einer Außenstelle in Muggensturm zum Ende des Schuljahres 2018/19. Begründet wurde die Entscheidung mit der mangelnden Akzeptanz der Elternschaft und ein absehbarer Eigenbedarf der Räume für die Muggensturmer Grundschule. Bürgermeister Karsten Mußler erwähnte zunächst, dass er nicht mehr so weit in die Vergangenheit schauen möchte. Es hätten seit März mehrere Beratungen und Gespräche stattgefunden und man habe einen Lösungsansatz gefunden. In der Sitzungsvorlage ist erwähnt, dass der Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth im Vorjahr und aktuell in einem Schreiben vom März zugesichert habe, die Schule weiterhin zu unterstützen. Der Gemeinderat Kuppenheim hat bereits im September 2017 bei der Schulaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe) beantragt, dieser organisatorischen Änderung nicht zuzustimmen. Eine Entscheidung des RP stehe noch aus. Die Kündigung ist nach Auffassung der Kuppenheimer Verwaltung aus formalen Gründen nichtig: Es sei absehbar, dass die vorhandenen Klassen in der Standortschule in Kuppenheim nicht untergebracht werden könnten und kurzfristig ein Raumproblem vorhanden wäre. Eine kurzfristige Schulerweiterung am Standort Kuppenheim wäre unausweichlich. Aktuell besuchen 160 Schüler in neun Klassen die Werkrealschule. 68 Schüler kommen aus Kuppenheim, 31 aus Muggensturm und 13 aus Bischweier. Das heißt, Muggensturm stellt mit 20 Prozent Schülern den zweitgrößten Anteil. Die derzeitigen Klassenstufen fünf bis sieben und zehn sind einzügig; die Klassen acht und neun zweizügig. Gremium will regionale Schulkonferenz Derzeit sind drei Klassen in Kuppenheim und fünf in Muggensturm untergebracht. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird sich die Klassenanzahl in Muggensturm jährlich um eine Klasse reduzieren, so dass 2020/21 nur noch zwei Klassen in Muggensturm unterrichtet werden. Ab dem Schuljahr 2021/22 werden die noch existierenden fünf Klassen dann komplett in Kuppenheim unterrichtet. Der Schulausschuss, bestehend aus den drei Bürgermeistern, je drei Gemeinderäten aus Kuppenheim und Muggensturm und zwei Räten aus Bischweier sowie der Rektorin der Werkrealschule hat sich am 5. Juni mit der Zukunft der Werkrealschule befasst und fünf Lösungsvorschläge beschlossen. Erstens: Da absehbar ist, dass auch in den kommenden Jahren die von der Werkrealschule belegten Klassenzimmer am Standort Muggensturm nicht benötigt werden, ist die Gemeinde Muggensturm bereit, die Vereinbarung zur Werkrealschule mindestens bis Ende des Schuljahres 2020/21 aufrechterhalten. Zweitens: Danach soll die Werkrealschule durchgängig einzügig betrieben werden. Die zehnte Klasse wird aufgrund mangelnder Schülerzahlen voraussichtlich entfallen. Damit alle fünf Klassen in Kuppenheim untergebracht werden können, müssen der Technikraum und der Physikraum in "normale" Klassenzimmer umgebaut werden. Darüber hat der Kuppenheimer Gemeinderat zu entscheiden. Drittens: Die Kooperation der Werkrealschule mit der Pestalozzischule muss beendet werden, damit das belegte Klassenzimmer frei wird. Viertens: Falls die Mindestschülerzahl unterschritten wird, wird der Lösungsansatz modifiziert. Fünftens: Die internationale Vorbereitungsklasse wird weitergeführt, sie braucht kein eigenes Zimmer. Für die Betreuung der Grundschüler fehlt jedoch dann ein Raum. Hierfür muss eine Lösung gefunden werden. Neben der Zustimmung zu den Lösungsvorschlägen beauftragte das Gremium die Verwaltung, eine regionale Schulkonferenz einzuberufen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Fettleibige Kinder sterben vor ihren Eltern Baden-Baden (red) - 1980 waren es 860 Millionen Menschen, die übergewichtig waren, 2013 bereits 2,1 Milliarden. Fettleibigkeit muss ernster genommen werden, da den Fettleibigen Risiken drohen, die zur Lebensgefahr werden können (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - 1980 waren es 860 Millionen Menschen, die übergewichtig waren, 2013 bereits 2,1 Milliarden. Fettleibigkeit muss ernster genommen werden, da den Fettleibigen Risiken drohen, die zur Lebensgefahr werden können (Foto: dpa). » - Mehr