Zwei Familien im schwarz-rot-goldenen Fußballfieber

(xes) - Wer in Rastatt durch die Straße "Am Köpfel" fährt, kann das Haus der Familien Schulz und Gäckle nicht übersehen. Schwarz-Rot-Gold, wohin das Auge schaut. Vom Erdgeschoss bis zum Dach ist das Zuhause beflaggt mit mehreren deutschen Nationalfahnen und dekoriert mit unzähligen Fußballdevotionalien. Eine männliche und weibliche Schaufensterpuppe, angezogen in Trikots und Shorts der Fußballnationalmannschaft, stehen unübersehbar auf dem Vordach der Eingangstür. Fahnenmasten mit deutscher Flagge und zwei geschmückte Autos lassen keinen Zweifel zu: Hier wohnen fußballbegeisterte Rastatter!

Zur Fußball-WM 2010 keimte zum ersten Mal in den Familien der Gedanke auf, die eigene Begeisterung fürs Kicken visuell mitzuteilen. Zum Glück habe man tolerante Nachbarn, lacht Heike Schulz.

Fast zwei Wochen Vorbereitungen sind für den Aufbau nötig. Alle sind eingebunden, die Eltern Mario und Heike Schulz, die beiden erwachsenen Töchter Nathalie und Désirée Gäckle zusammen mit ihren Partnern. In dem Mehrgenerationenhaus, zu dem auch der zwölfjährige Enkelsohn Luca gehört, ist jeder fußballvernarrt. Im Ligafußball schlägt das Herz natürlich für den Karlsruher SC.

Heike Schulz berichtet über viele positive Reaktionen. Leute fahren extra an ihrem Haus vorbei, fotografieren, heben die Daumen oder klingeln an der Haustür und suchen das Gespräch mit ihnen. Der Facebook-Eintrag der Familie habe bisher 269 Likes erhalten, zusammen mit 117 überwiegend positiven Kommentaren. Es bleibe aber leider nicht aus, dass die Familie als "Nazis" verunglimpft werde. Diesen Vorwurf weisen alle weit von sich: "Dem Fußball gehört unsere Leidenschaft und nicht der Politik", so die Reaktion.

Fußball-Schauen macht nur richtig Spaß, wenn viele dabei sind, findet Heike Schulz. Sollte das Wetter es zulassen, versammeln sich bis zu 20 Angehörige und Freunde im Garten der Familie und verfolgen gebannt auf einem Großbildschirm die Übertragungen. An der Hauswand und am Garagentor hängt jeweils ein WM-Spielplan, penibel werden alle Ergebnisse eingetragen.

Was denken sie über die Foto-Affäre von Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten? Das Timing sei denkbar schlecht gewesen, so kurz vor der WM, meint Heike Schulz. Das sei jetzt egal, man brauche beide Spieler für ein gutes Abschneiden.

Nach dem bedauerlichen Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft, was würden sie dem Bundestrainer Löw raten? Mutter und Töchter sind sich einig: mehr Flexibilität auf den verschiedenen Posten sei nötig. Und wie ist ihr Tipp fürs Finale? Hier sind sich alle uneinig: Désirée Gäckle wettet auf Deutschland-Belgien 3:2. Nathalie Gäckle favorisiert Deutschland-Spanien 1:0, und Heike Schulz glaubt an Deutschland-Portugal 4:2.