Ausgleichsmaßnahmen auf dem Prüfstand Kuppenheim (hap) - Wie sich die im Zusammenhang mit dem Bau und der Erweiterung des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim angelegten Maßnahmenflächen für Vögel und Reptilien entwickelt haben, war Inhalt einer 2017 durchgeführten Erfolgskontrolle. In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte der Inhaber der "Tier- und Landschaftsökologie", Dr. Jürgen Deuschle, die Ergebnisse der im Auftrag von Daimler durchgeführten Untersuchung. In seinem Fazit zu der Maßnahme für Zauneidechsen bezeichnete er die Habitatqualität und den Pflegezustand der Maßnahmenflächen als "überwiegend gut". Deuschle sprach die Empfehlung aus, die bisherige Pflege weiterhin konsequent umzusetzen und einige Stellen um Totholz und Reisig zu ergänzen. Bei den sieben untersuchten Vogelarten fiel das Fazit unterschiedlich aus. Dorngrasmücke und Neuntöter gelten aktuell nicht mehr als bestandsrückläufig. Daher sollte die Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen mit der Naturschutzbehörde geklärt werden. Ähnlich ist der Zustand beim landesweit nach wie vor gefährdeten Wendehals. Im Beobachtungsgebiet habe er durch das umfangreiche Angebot der von ihm präferierten Streuobstwiesen sogar einen Zuwachs an Revieren geschafft, erläuterte der Fachmann. Die Maßnahmen für Sumpfrohrsänger, Fitis und Feldschwirl sollten dagegen trotz der bekannten Schwierigkeit bei der Größe der artgerechten Flächenverfügbarkeit forciert werden. Für den an Feuchtflächen gebundenen Sumpfrohrsänger stehen weitere Entwicklungsmöglichkeiten nur in der Teilfläche II in Oberndorf zur Verfügung. Dort wurde ein Revier 2015 festgestellt. Die Fläche biete aber wegen der derzeit geringen Siedlungsdichte noch Potenzial. Hier wurden konkrete Empfehlungen für weitere Maßnahmen bei der Gehölzpflege und zu den Mähintervallen ausgesprochen. Deuschle geht auch davon aus, dass diese Maßnahmenfläche eine längere Entwicklungszeit benötigt. Für den Steinkauz sollen die vorhandenen Nisthilfen ergänzt und die weitere Entwicklung abgewartet werden. Zuvor hatte er den Hintergrund der Untersuchung sowie den Zeitraum und die Methodik erläutert. Es folgten sehr detaillierte Darstellungen zur Anzahl der einzelnen Reviere in den rund 40 Parzellen, die zwischen 2008 und 2017 eingerichtet wurden. Bei verschiedenen Bestandskontrollen seit 2014 wurden Steinschüttungen, Totholzstapel und Reisighaufen untersucht. Bei den Zauneidechsen wurden insgesamt 246 Individuen in verschiedenen Altersstrukturen gezählt. An 72 der 138 Habitatrequisiten wurden Zauneidechsen nachgewiesen. Aufgrund der versteckten Lebensweise ist es selbst bei mehreren Kartierungsdurchgängen nicht möglich, die genaue Anzahl festzustellen. Deshalb werden die ermittelten Bestände mit dem Ausgleichsfaktor vier multipliziert. Bei den Vögeln wurden bei der Dorngrasmücke insgesamt 60 Reviere und damit 20 mehr als 2015 festgestellt. Auch beim Wendehals hat der Bestand zugenommen. Der Steinkauz hat nur ein Revierzentrum. Die meisten Höhlen wurden von Feldsperlingen, einer Meise und einem Star zur Brut verwendet. Die Bestände des Neuntöters sind unverändert. Beim Feldschwirl wurde nur ein durchziehendes Tier beobachtet. Nachweise des Fitis fehlen vollständig. Bürgermeister Karsten Mußler bedankte sich für die sehr umfangreiche Darstellung, die vom Gemeinderat ohne Fragen zur Kenntnis genommen wurde.

