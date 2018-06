Schutz mit "echten Schätzen"

(fuv) - "Echte Schätze" heißt ein Projekt der Stiftung Hänsel und Gretel für die frühe Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch. Dank vier Sponsoren wurden nun vier knallrote Metallkisten mit Arbeitsmaterialien zum Thema in Rastatt übergeben.

Sexueller Missbrauch beginne häufig im Vor- und Grundschulalter, so Hänsel und Gretel in einer Pressemitteilung. Daher sei es wichtig, so früh wie möglich Kinder starkzumachen. Kindergärten als häufig erste Sozialisationsinstanz außerhalb der Familie kämen eine besondere Bedeutung für den Schutz vor Missbrauch zu. Wie Ulrike Fritsch vom Rastatter Verein Feuervogel ergänzte, sei es oft nicht der "böse fremde Mann"; die Gefahr für Kinder gehe vom Nahbereich aus.

Die Aktion "Echte Schätze" richtet sich gezielt an Kindertagesstätten, damit Erzieherinnen und Eltern so früh wie möglich mit der Prävention und Ich-Stärkung beginnen können. Dazu gibt es eine vom Kieler Petze-Institut entwickelte Kiste mit Materialien zum Thema.

"Das ist eine spannende Kiste", begrüßte Jerome Braun von Hänsel und Gretel Sponsoren und die Ansprechpartner in Rastatt und Umgebung für die Kitas, bei denen die Einrichtungen die Schatzkisten für die sechswöchige Präventionsarbeit ausleihen können: der Fachbereich Jugend, Familie und Senioren bei der Stadt, die Caritas und der Verein Feuervogel. In der Kiste sind unter anderem eine messingfarbene Flüstertür zum lauten "Halt"-Rufen, eine Stopp-Kelle oder ein Sack mit Geheimnissen und Buchmaterial. Spielerisch soll die Präventionsarbeit im Vorschulalter ablaufen und den Kids Spaß machen, betonte Braun gestern im Kindergarten Heilig Kreuz, wo die vier Kisten übergeben wurden. Am Ende des Projekts bekommt jedes Kind ein kleines Büchlein geschenkt. Ulrike Fritsch unterstrich, dass das Selbstwertgefühl der Kinder und ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt werden sollen. Für Eltern werden im Rahmen des Projekts Abende angeboten. Die Erzieherinnen selbst werden speziell für "Echte Schätze" geschult. Auch hier sind die vier genannten Rastatter Institutionen Anlaufstellen.

Ermöglicht haben die vier Schatzkisten für jeweils 2250 Euro sogenannte "Kisten-Paten", das Raiffeisen-Baucenter, das Rastatter Benz-Werk, der Baden-Badener Personalservice Personal 1 und die Sparkasse Rastatt/Gernsbach.