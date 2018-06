"Illingen"-Schild gestohlen Elchesheim-Illingen - Wieder ist ein Ortsschild fort. Au am Rhein, wo letztes Jahr vier Stück verschwunden sind, blieb verschont. Diesmal wurde eins in Elchesheim-Illingen abgeschraubt. Die Gemeinde hat es nicht entfernt, sondern beim Landratsamt den Diebstahl gemeldet. Es wurde nur ein Exemplar geklaut, aber ein besonderes. Gäbe es einen Schwarzmarkt für Ortsschildsammler, könnten die Diebe eine Rarität anbieten. Es handelt sich um die Metalltafel, die am Ende der Rheinstraße am Ortsrand von Illingen gegenüber dem Fischerheim stand. Ewig war sie da, gehörte zum Inventar, fiel nicht auf. Dabei war sie schon immer eine Kuriosität. Unkundige wurden mit falscher Angabe auf Irrfahrt geschickt. Wer aus dem Dorf hinausfuhr, bekam "zum Rhein 1 km" angezeigt. Verflixt nur, dass man auf der Rheinstraße nie zum Rhein gelangt. Elchesheim-Illingen hat keine einzige Autoverbindung zum Fluss. Man gelangt höchstens zum Goldkanal, wo alle Fahrzeugwege enden. Wie viele Fremde in all den Jahrzehnten am See gestrandet sind und ihn für den Rhein hielten, ist unbekannt. - Wieder ist ein Ortsschild fort. Au am Rhein, wo letztes Jahr vier Stück verschwunden sind, blieb verschont. Diesmal wurde eins in Elchesheim-Illingen abgeschraubt. Die Gemeinde hat es nicht entfernt, sondern beim Landratsamt den Diebstahl gemeldet. Es wurde nur ein Exemplar geklaut, aber ein besonderes. Gäbe es einen Schwarzmarkt für Ortsschildsammler, könnten die Diebe eine Rarität anbieten. Es handelt sich um die Metalltafel, die am Ende der Rheinstraße am Ortsrand von Illingen gegenüber dem Fischerheim stand. Ewig war sie da, gehörte zum Inventar, fiel nicht auf. Dabei war sie schon immer eine Kuriosität. Unkundige wurden mit falscher Angabe auf Irrfahrt geschickt. Wer aus dem Dorf hinausfuhr, bekam "zum Rhein 1 km" angezeigt. Verflixt nur, dass man auf der Rheinstraße nie zum Rhein gelangt. Elchesheim-Illingen hat keine einzige Autoverbindung zum Fluss. Man gelangt höchstens zum Goldkanal, wo alle Fahrzeugwege enden. Wie viele Fremde in all den Jahrzehnten am See gestrandet sind und ihn für den Rhein hielten, ist unbekannt. Jetzt ist alles gut. Keine Fake-Ortstafel schickt irgendjemand noch irgendwo hin. Und die Gemeinde ist fein aus dem Schneider, war doch sogar der Ortsname nicht korrekt. Vorne wie hinten prangte Schwarz auf Gelb "Illingen", einfach nur "Illingen". Aus der jüngsten Gemeinderatssitzung haben wir diese Woche berichtet, dass derlei separatistische Anzeichen von Amts wegen verboten werden sollen. Wenn künftig Elchesheim-Illingen mit Bindestrich nicht in einem Atemzug vollständig ausgedrückt wird, greift die Sprachpolizei ein. Konsequenterweise ist damit zu rechnen, dass das "Bürgerhaus Alte Kirche Elchesheim" bald umfirmiert wird. Original lllinger Backfische werden beim Fischerfest wohl nicht mehr auf der Speisekarte erscheinen dürfen. "Weg mit den letzten alten Zöpfen", lautet die von oberster Stelle ausgerufene Parole. Auch Gefühlsduseleien, neudeutsch "Emotionen", wurden untersagt. Wäre das Illinger Ortsschild noch da, wäre es jetzt ein Fall für die Schrottpresse. Jedoch kam es schon vor Wochen abhanden, als noch niemand wusste, dass Vereine wie "Rheinlust Illingen" oder "Rot-Weiß Elchesheim" ihre Traditionsnamen ändern sollen. Vielleicht hatte ein Heimatverwurzelter eine Vorahnung, hat sich das Relikt geschnappt und ins Wohnzimmer gehängt, um sich wenigstens dort noch daheim fühlen zu dürfen. Helmut Heck

