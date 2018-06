Verzögerung am Tulla soll aufgeholt werden

(dm) - Die Stadtverwaltung Rastatt geht davon aus, dass die Sanierung des Tulla-Gymnasiums wie geplant Ende des Jahres abgeschlossen werden kann. Zwischenzeitlich ist man im Zuge der Fenstererneuerung zwar in Verzug geraten - um sechs bis acht Wochen, wie es nun auf Anfrage des BT hieß. Diese soll indes durch eine modifizierte Arbeitsweise wieder aufgeholt werden.

Dass man dem Zeitplan aktuell hinterhinkt, liege an diffizilen Abstimmungen, die erforderlich gewesen seien, weil der Auftrag in drei Losen an zwei Firmen vergeben worden war - und die Fensterprofile der Firmen im Detail erst aneinander angeglichen werden mussten, um Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Die Vorgehensweise, den kompletten Auftrag nicht in eine Hand zu geben, begründen Stadt und Architekt mit mehr Auftragssicherheit. Sprich: Weil die betreffende Fläche riesig sei - rund 2500 Quadratmeter -, habe man Sorge gehabt, dass man ansonsten eine einzige Firma überfordern beziehungsweise keine Firma finden würde, die den Auftrag in der geforderten Zeit erledigt.

Inzwischen ist auf der Südseite der Schule (Danziger Straße) der Fenstereinbau gestartet, nachdem sich über einen gewissen Zeitraum die Arbeiten in den Firmen-Werkstätten anstatt an der Baustelle vor Ort abgespielt hatten - weshalb wohl der Eindruck entstanden sei, dass nichts vorangehe. Anstatt der Reihe nach will man nun parallel von zwei Seiten aus vorgehen - und damit die verlorene Zeit wieder hereinholen. Ziel: Ein Klassenzimmer täglich.

"Selbstverständlich", so wird versichert, gehe man bei den Arbeiten in enger Abstimmung mit der Schulleitung vor. Allerdings sei dies eine "Operation am offenen Herzen", weshalb es trotzdem zu Störungen im Unterricht kommen könne. Man versuche, die Beeinträchtigungen so weit es gehe einzudämmen, so die Stadtverwaltung. Prüfungstermine würden berücksichtigt, die Hauptarbeiten sollen während der Sommerferien über die Bühne gehen.

Die Erneuerung der Fassade des Tulla-Gymnasiums, zu der auch der Austausch der Fenster gehört, ist insgesamt mit rund 4,1 Millionen Euro veranschlagt, 1,6 Millionen kommen aus einem Förderprogramm des Bunds.