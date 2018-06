Spiel und Spaß für jedermann

(msc) - Der FV Muggensturm war am Samstag einer von sechs Ausrichtern des Familiensporttags des Südbadischen Fußballverbands. Stellvertretend für den Bezirk Baden-Baden bekam der FVM aufgrund seines 100-Jahr-Jubiläums den Zuschlag. "Wir haben uns 2017 beim DFB dafür beworben und dann wegen unseres Jubiläums gewonnen", erklärt Matthias Thum, einer der vielen Verantwortlichen an diesem Tag. Weil sich Jahr für Jahr etliche Vereine um den Sporttag auf ihrem Gelände bemühen, sei die Freude nach der Bekanntgabe natürlich riesig gewesen.

Auch aufgrund der optimalen Wetterbedingungen war die Veranstaltung ein rundum gelungenes Ereignis, wie Thum bestätigt. Insgesamt nahmen mehr als 400 Kinder, aber auch zahlreiche Erwachsene das breitgefächerte Sportangebot in Anspruch. So gab es neben den G- und F-Jugendturnieren, bei dem Mannschaften wie beispielsweise der SV Mörsch, FV Rauental, FC Gernsbach, VfB Bühl, SV 08 Kuppenheim und der FV Muggensturm teilnahmen, auch einen Spielenachmittag der E1- und E2-Junioren. Im Kleinfeldturnier der Kicker vom Jahrgang 2007 (E1) setzte sich am Ende der FV Bad Rotenfels vor dem Rastatter Jugendfußballverein und dem VfR Bischweier durch. Im jüngeren Jahrgang (E2) triumphierte die SG Rheinmünster vor dem FC Obertsrot und dem FV Muggensturm, die sich aufgrund der gleichen Punkteausbeute und gleichem Torverhältnis den zweiten Platz teilten. Weil viele der Nachwuchskicker nach den offiziellen Spielen noch lange nicht die Lust am runden Leder verloren hatten, absolvierten die vielen Fußballbegeisterten noch das "DFB-Fußballabzeichen". Die Aufgabe bestand darin, in fünf Stationen eine möglichst hohe Punktzahl zu erspielen, um sich am Ende eine Medaille zu ergattern. In den Stationen "Dribbelkünstler", "Kurzpass-Ass", "Kopfballkönig", "Flankengeber" und "Elferkönig" konnten die Ballzauberer jeweils 60 Punkte erreichen, weshalb die 300-Punkte-Marke das angestrebte Ziel des Parcours darstellte. Des Weiteren fand auf dem Sportplatz des FVM das Spiel der Inklusionsmannschaft "Die unzähmbaren Löwen" sowie ein AH-Turnier mit den Teams FC Obertsrot, FV Ötigheim und FV Muggensturm statt. Auch eine bunt gemischte Mädchenmannschaft bekam die Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen, als es gegen eine "Mama-Mannschaft" um Tore ging.

Für reichlich Spaß sorgte außerdem das Bubble-Ball-Turnier, bei dem Spieler ihren Oberkörper in eine große, mit Luft aufgeblasene Kugel stülpten, um anschließend "gehandicapt" gegeneinander anzutreten. Auch der Soccercourt, die Schussgeschwindigkeitsmessung und das bsj-Sportmobil waren Magnet für die Fußballer. Zudem wurde ein Präventionsstand des Polizeipräsidiums Offenburg, der Fahrrad-Sicherheitsparcours auf dem Parkplatz, ein Auto-Fahrsimulator, der Info-Stand des DRK, Spinningkurse sowie die Kinder-Hüpfburg angeboten.

"Trotz allem ist natürlich klar, dass der Sport heute im Vordergrund steht", so Thum über das Gesamtangebot. Insgesamt wurden an diesem Tag rund 45 Helfer benötigt. Dementsprechend zufrieden war Thum schon während der Veranstaltung: "Das Wetter ist gut, die Resonanz ist gut und bis auf eine Mannschaft sind alle gekommen. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können."