Auch in Kuppenheim bewegt sich was Kuppenheim (hap) - Was sich am Samstagnachmittag in Kuppenheim abspielte, definiert der Duden folgendermaßen: Den Ort stetig in einer bestimmten Richtung, auf einem bestimmten Weg wechseln. Der Ort war das Wörtelstadion, die Richtung war im Oval entgegen dem Uhrzeigersinn und der Weg war die 400-Meter-Bahn um das Rasenspielfeld. Der Turnverein Kuppenheim hatte sich als Partner für die Aktion "Die bewegte Stadt" zur Verfügung gestellt und 571 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt, mindestens fünf Runden zurückzulegen. Darunter neben vielen Einzelpersonen mehrere Abteilungen des Turnvereins, der Lauftreff, die Handball-Minis der HSG, viele Mitglieder des SV 08, die Narrenzunft Knöpfle, Mitarbeiterinnen des Kindergartens "Villa Picolino" und der KÖB. Diese hatten sich sogar eigens ein Lauftrikot anfertigen lassen. Und selbstverständlich lief auch Bürgermeister Karsten Mußler bereits kurz nach Beginn um 13 Uhr in einer kleinen Gruppe mit. Wie er verriet, war es sein Warmlaufen für die anschließenden Tennismatches in der Medenrunde. Eltern mit den Jüngsten im Kinderwagen gingen ebenfalls auf die fünf Runden wie der Nachwuchs auf einem Laufrad, ein Mädchen mit ihrem Hund oder die älteste Teilnehmerin mit Rollator und in Begleitung der Tochter. Initiator der Aktion ist Roland Kühn, bekannt als Gründer der "Laufwelt" in Wintersdorf. Seine Motivation war schon immer die wissenschaftlich und medizinisch bewiesene Erkenntnis aus Langzeitstudien, dass Bewegung neben gesunder Ernährung wesentlich über die Lebensqualität und die Lebensjahre mitentscheiden: Bewegung sei die beste Medizin. Also warum noch länger warten und nicht einfach loslegen? So kam er auf die Idee, in Mittelbaden einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem die Kommune mit der im Verhältnis zur Einwohnerzahl größten Beteiligung als "Die bewegteste Stadt/Gemeinde Mittelbadens" gekürt wird. Neben Kuppenheim haben sich Rastatt, Baden-Baden, Sinzheim, Bühl, Malsch, Gernsbach, Gaggenau und Rheinstetten als Partner bereit erklärt, die Aktion zu unterstützen und vor Ort mit Hilfe von Sponsoren zu organisieren. Die Veranstaltungen in Rastatt und Baden-Baden haben bereits stattgefunden. Bei 8253 Einwohnern kommt Kuppenheim mit seiner Teilnehmerzahl auf eine Beteiligung von 6,92 Prozent. Spätestens nach der letzten Runde am 9. September in Rheinstetten wird dann der Sieger feststehen.

