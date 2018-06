Ende gut, Aldi gut

Rückblick: Bereits 2013 stand die Gemeinde Ötigheim in Gesprächen mit Aldi und der Drogeriekette dm zwecks einer Ansiedelung im Neubaugebiet "Hagenäcker II". Doch das Vorhaben scheiterte - unter anderem war der RVMO dagegen. Das Kongruenzgebot (mindestens 70 Prozent des Umsatzes müssen aus der Standortgemeinde generiert werden) zwischen Bietigheim und Ötigheim würde mit der Ansiedlung verletzt, heißt es in der Sitzungsunterlage des Regionalverbands als Begründung für die damalige Ablehnung. Zudem hatte sich der Edeka-Betreiber in Ötigheim gegen einen Aldi-Markt gewehrt.

Eine Lösung fand man im vergangenen Jahr. Um die "Vorhaben zu ermöglichen, betrachten sich die Gemeinden als ein gemeinsames Einzugsgebiet und teilen sich die Aufgaben zur Sicherung" der Grundversorgung, schreibt der Regionalverband.

In diesem Zuge wurde in Bietigheim bereits ein Drogeriemarkt bewilligt, der sich am südlichen Ortsrand im Bau befindet. In Ötigheim wird nun der Penny-Markt vom Gewerbegebiet in den Bereich "Hagenäcker" verlegt. Er soll rund 960 Quadratmeter groß werden. Geplant sind an dem neuen Standort laut RVMO die Ergänzung um eine Metzgerei und eine Bäckerei. "Am alten Standort des Penny-Markts soll Einzelhandel ausgeschlossen werden."

Der Aldi-Discounter soll dort entstehen, wo derzeit noch der Edeka-Markt zu finden ist. Geplant ist an dieser Stelle ein Neubau. Die Verkaufsfläche werde laut Regionalverband geringfügig auf maximal 1200 Quadratmeter erweitert.

Der Edeka-Markt in Bietigheim wiederum darf im Gegenzug seine Fläche um 300 Quadratmeter auf 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern.

Der Lösungsweg für Ötigheim ist nicht der erste dieser Art in der Region. Auch für die Ansiedlung des Möbelmarkts Ehrmann im Rastatter Industriegebiet wurde den Restriktionen des Planungsrechts ein Schnippchen geschlagen. Für Rastatt allein wäre das Einrichtungshaus in dieser Dimension nach den Vorgaben des Landesplanungsrechts nicht genehmigungsfähig gewesen. Erst durch einen raumordnerischen Vertrag mit den Städten Baden-Baden, Bühl, Gaggenau und Gernsbach, ausdrücklich begrüßt vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein, wurde der Weg für die Ansiedlung des Möbelhauses geebnet.