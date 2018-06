Kunstwiese um neue Objekte bereichert Rastatt (jg) - Die Kunstwiese in Wintersdorf ist ein besonderes Projekt in der Region. Der Kunstkreis Wintersdorf, bestehend aus örtlichen Künstlern und Kunstinteressierten, hat im öffentlichen Raum diese Freiluftgalerie gegründet. Jährlich wird nun an einem Tag das Kunstwiesenfest gefeiert. So auch am vergangenen Sonntag. Eröffnet wurde das Fest mit einem Freiluftgottesdienst unter der Leitung von Gemeindereferentin Simone Sattler. Aus Kirchenchor und Gastsängern hatte Dirigent Raphael Vilgis einen Projektchor zusammengestellt, der den Gottesdienst mitreißend begleitete. Fleißig unterstützt bei der Feier des Gottesdienstes wurden die Akteure durch die Kleinen des Kindergartens St. Michael Wintersdorf. Sie durften auch selbstgestaltete Collagen auf der Festwiese ausstellen. Die Festeröffnung nahmen Ortsvorsteherin Daniela Schneider und Heinz Bleiweiß, Vorsitzender des Kunstkreises, vor. Er richtete sein Augenmerk vor allem auf die vier neuen Installationen auf der Kunstwiese und begrüßte besonders die Gäste des Künstlerkreises Ötigheim, die ebenfalls in einem Pavillon ihre Kunstwerke ausstellten. Zu den neuen Werken zählt unter anderem ein aus Zedernholz geschnitzter fliegender Adler. Mittels einer Kettensäge hat Sascha Büchel einem ehemals groben Holzstamm filigran zu Flügeln verholfen. Jochen Bucher-Seiser hat mit einer feinen farbigen Drahtbespannung auf einem Holzrahmen ein besonders in der Sonne wunderbar schillerndes Objekt geschaffen, das in der Mitte den "Durchblick" in die Natur freilässt. Aus Altem Neues geschaffen haben gleich mehrere Mitglieder des Kunstkreises. Die alten ausgebauten Orgelpfeifen der Wintersdorfer Kirchenorgel sind nun Stiele für einen überdimensionalen Blumengruß. Geschweißt, lackiert und zunächst mit "Ersatzblüten" salonfähig gemacht finden die Pfeifen nun auf der Kunstwiese ihren Platz. Die aufgesetzten Blüten müssen noch einmal nachgearbeitet werden, aber bereits jetzt ist der Blumenstrauß schon ein Hingucker. Ebenfalls wieder aufgearbeitet hat Verena Schäfer gemeinsam mit der Jugend im Dorf ein Kunstwerk. Bereits vor einigen Jahren hat sie sich überlegt, der Jugend ein Forum zu bieten, die Optik ihrer Heimat mitzugestalten. Und so hatten damals Jugendliche mit ihr gemeinsam Laternenmasten und hölzerne Sitzbänke auf dem Dorfplatz bunt bemalt. Da nun der Dorfplatz mit neuen Leuchten ausgestattet wurde und auch die Sitzbänke teilweise ersetzt wurden, sind sie kurzerhand auf der Kunstwiese zu neuem Leben erwacht: Die Bänke wurden zur Umrandung für ein riesiges Mikado aus Laternenmasten. Diese Kunstwerke verbleiben nun auf der Kunstwiese Im Rahmenprogramm konnten die Besucher noch den Kreativwettbewerb der vierten Klassen der Grundschule Ottersdorf bewundern. Musikalisch wurde das Fest von Finley Ludwig am Saxophon bereichert. Zu sehen und zu hören gab es im Straßenbogen zum Sportplatz hin noch ältere und uralte Traktoren der Schlepperfreunde. So manchem glänzten die Augen beim Anblick der Landwirschaftfahrzeuge, die mit Optik und Sound etwas her machten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben