Nachwuchs im Kampf gegen Alkoholmissbrauch von Jugendlichen

Seit zehn Jahren sind die Jugendschutzteams bei Festen in der Region nicht mehr wegzudenken. Ziel der Jugendschutzteams, die im Rahmen des Projekts "Hart am Limit" (HaLT) wesentlicher Teil der kommunalen Präventionsstrategie des Landkreises Rastatt und Stadtkreises Baden-Baden sind, ist die Vermeidung von Alkoholexzessen von Jugendlichen und die Gewährleistung des Jugendschutzes bei Festen im öffentlichen Raum.

Unterstützt von ehrenamtlich tätigen jungen Menschen meist im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sprechen dabei hauptamtliche Sozialarbeiter und Polizeibeamte Jugendliche auf ihren Alkoholkonsum an und sorgen bei deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen für Soforthilfemaßnahmen oder übergeben sie ihren Eltern, heißt es in einer Pressemitteilung. In Impulsreferaten, zahlreichen praktischen Übungen und Rollenspielen lernten die Jugendlichen einiges über Kommunikationstechniken und über das angemessene Verhalten in Konfliktsituationen. Daneben fanden Gruppenspiele zur Förderung der Teamfähigkeit und Teambildung statt.

Mit großem Engagement waren die jugendlichen Teilnehmer, die über Informationsveranstaltungen in der HLA Rastatt, dem LWG Rastatt und dem MLG Baden-Baden gewonnen worden waren, bis zum Ende bei der Sache.

Was anfangs beim Zuschauen ganz leicht aussah, stellte sich beim Üben in so manchem Rollenspiel als ganz schön schwierig heraus. Nicht einfach, mit den Gleichaltrigen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen und dabei deeskalierend zu wirken und sich nicht provozieren zu lassen. Das erfordert gutes Wissen zur Problematik und zum Umgang mit alkoholisierten Menschen, ein wenig Übung in der Ansprache, eine gute eigene Einstellung zum Thema Alkohol und vor allem couragiertes, teamorientiertes Auftreten.

Am Ende zogen die jungen Ehrenamtlichen wie die Kursleiter ein positives Fazit und sehen ihren ersten Einsätzen voller Tatendrang entgegen.