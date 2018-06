Kunstwiese um neue Objekte bereichert

(red) - Die Wanderaktivitäten des hochinvasiven Kalikokrebses am Oberrhein erstrecken sich über das ganze Jahr. Dies haben Wissenschaftler der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe herausgefunden und jetzt in einer Fachzeitschrift veröffentlicht (Foto: PH Karlsruhe). » - Mehr



Digitale Technik fürs Theater Baden-Baden (cl) - Mit digitaler Technik will die Baden-Badener Theaterintendantin im Herbst das Märchenstück "Der goldne Topf" aufpeppen. Derzeit wird im Land über die Zukunft der Kulturpolitik diskutiert - auch Nicola May ist am Dialog bis Ende 2019 beteiligt (Foto: Viering).