Zahl der Gefährdungsmeldungen stark angestiegen

Deutlich mehr "Gefährdungsmeldungen" - nämlich 543 Stück - als in den Vorjahren sind 2017 beim Jugendamt eingegangen. Das heißt, die Jugendlichen selbst, aber auch Schulsozialarbeiter, Nachbarn, Kinderärzte, Lehrer oder Erzieher haben bei offizieller Stelle gemeldet, dass ein Kind in seinem Zuhause bedroht ist. Zum Vergleich: 2016 gingen 428 solcher Meldungen ein. Lediglich zehn Prozent dieser Fälle erwiesen sich nach einer sofortigen Überprüfung durch die Mitarbeiter des Jugendamts als gegenstandslos - eine recht geringe Zahl, wie Klaus Kaiser, Leiter des Sachbereichs Soziale Dienste des Landratsamts Rastatt sagte. 60 Prozent der betroffenen Familien haben nach der Überprüfung einen Beratungsbedarf, es kam aber nicht dazu, dass das Amt die Kinder in Obhut nahm. Diese Beratungen können auf freiwilliger Basis in Anspruch genommen werden. In einigen Fällen könne man zunächst eine familieninterne Lösung finden - etwa, dass das Kind für eine gewisse Zeit bei der Oma wohne, so Kaiser.

Aber in vielen Fällen müsse man die Kinder auch tatsächlich in Obhut nehmen: Im vergangenen Jahr waren es erstmals über 70 Kinder und Jugendliche im Landkreis Rastatt - 2016 gab es 50 Inobhutnahmen.

Die meisten Gefährdungsmeldungen bezogen sich auf Jugendliche zwischen 13 bis 17 Jahren, Mädchen waren häufiger betroffen als Jungen. Kaiser berichtete aber auch vom Fallbeispiel eines zweijährigen Kinds - die Nachbarn hatten sich beim Jugendamt gemeldet, weil die Rollläden stets heruntergelassen waren und man vermutete, dass die Mutter Drogen konsumiert. Ein Verdacht, der sich bestätigte: Beim Eintreffen der Mitarbeiter des Jugendamts am frühen Nachmittag lagen die unter Drogen stehende Mutter und das weinende Kind noch im Bett, in der Küche fanden sich Drogen-Utensilien, der Kühlschrank war leer. Das Kind wurde bei einer Pflegefamilie untergebracht. Die Mutter stimmte zu, sie fühlte sich mit der Pflege überfordert.

Eine Inobhutnahme sei ein Mittel, um Kindern und Jugendlichen schnell Schutz zu bieten, erklärte Kaiser den Mitgliedern des Ausschusses. Sie sei allerdings nur ein vorläufiges Instrument. Widersprechen die Eltern der ION, so gelte es zunächst die Gefährdung abzuwenden und die akute Konfliktsituation zu "entschärfen" - etwa durch eine entsprechende Therapie oder vermittelnde Gespräche. Über die Fälle, wo eine Rückkehr ins Elternhaus nicht möglich oder zu gefährlich wäre, entscheidet anschließend das Familiengericht. 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen wurden 2017 nach der ION in einem Heim oder bei Pflegefamilien untergebracht.

Die Suche nach solchen Unterkünften wird laut Kaiser immer schwieriger - deshalb habe sich auch die Verweildauer in der Inobhutnahme auf im Schnitt mehr als vier Wochen erhöht. Woher die Zunahme um 25 Prozent bei den Gefährdungsmeldungen im vergangenen Jahr herrührt, ist laut Kaiser auch für die Fachleute schwer zu deuten. "Die Sensibilisierung in diesem Bereich hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen", so Landrat Bäuerle. Die Menschen seien aufmerksamer, was ihr Umfeld betrifft und scheuten sich weniger, bei einem Verdacht das Jugendamt zu kontaktieren. Dass dennoch relativ wenige Babys und Kleinkinder betroffen sind, wird als gutes Zeichen gewertet: Hier würden die niedrigschwelligen Frühen Hilfen Erfolg zeigen.

Aus dem Ausschuss kam nach Kaisers Vortrag die Frage nach der regionalen Verteilung der Fälle auf. "Die Stadt Rastatt stellt hier einen Schwerpunkt dar", sagte der Sachbereichsleiter. Etwa 30 der rund 70 Fälle hätten sich 2017 hier ereignet.