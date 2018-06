Zwei Friedhöfe sind auf Dauer einer zu viel Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - In dem Bestreben, doppelt vorhandene Einrichtungen auf eine umzustellen, wendet sich die Gemeinde Elchesheim-Illingen den Friedhöfen zu. Am Montag war es Thema einer Informationsveranstaltung, zu der etwa 75 Besucher im Bürgerhaus erschienen. Seit längerem mache man sich in Verwaltung und Gemeinderat Gedanken darüber, leitete Bürgermeister Rolf Spiegelhalder seine Ausführungen ein. Er ließ erkennen, dass man auf Dauer nicht zwei örtliche Friedhöfe behalten will. Neben dieser Frage ging es um neue Bestattungsarten. Der Gemeinderat habe in einer Sitzung im Frühjahr über die Sache debattiert, berichtete Spiegelhalder von nichtöffentlichen Vorgesprächen. Das Gremium werde aber nichts "über die Köpfe" der Einwohnerschaft hinweg entscheiden. "Wir wollen einfach wissen, wie die Meinungen in der Bevölkerung sind", erklärte Ratsmitglied Otto Heck, der gegen Ende der Veranstaltung versicherte, dass diese "nicht die letzte" zu diesem Thema gewesen sei. Für eine Schließung kommt Spiegelhalders Worten zufolge für den Gemeinderat am ehesten der Friedhof in Illingen in Betracht, weil es dort keine Erweiterungsmöglichkeiten gebe. Sollte man sich für die Aufgabe des Illinger Gottesackers entscheiden, sollten dort nach Einschätzung des Bürgermeisters im Zeitraum zwischen 2025 und 2030 ab einem noch genau zu bestimmenden Termin keine Erdbestattungen mehr erfolgen. Urnenbestattungen könnten noch zehn Jahre darüber hinaus zugelassen werden. Grund für die unterschiedlichen Zeitspannen ist laut Gemeinderätin Monika Balthazaar das Ziel, die Ruhezeiten zum Zeitpunkt der Friedhofsschließung gemeinsam enden zu lassen. Unter Beachtung der Ruhezeiten würde es noch bis zu 50 Jahre dauern, bis der Friedhof endgültig aufgegeben werden könne. Danach würde sein Gelände als parkähnliche Fläche fortbestehen. Der Aufforderung Spiegelhalders ans Publikum sich "zu äußern" wurde rege entsprochen. Die Überlegungen ernteten Verständnis und Vorbehalte. "Wir brauchen nicht alles zweimal", meinte eine Bürgerin, unnötige Doppelstrukturen kosteten "einen Haufen Geld". Eine "wirtschaftlich denkende Gemeinde" sollte einen von zwei Friedhöfen schließen, meinte ein Besucher. Es solle aber sichergestellt werden, dass man den Verstorbenen weiterhin an Ort und Stelle gedenken könne. Ein Bürger schlug vor, zum Zeitpunkt der Schließung den "Status quo" aufzunehmen, indem man die Namen aller Bestatteten auf einer Gedenktafel versammelt. Dass eine Stilllegung nichts Neues wäre, machte ein Einwohner mit der Erinnerung an den vormaligen Illinger Friedhof deutlich, der sich bis 1870 bei der alten Kirche, jetzt Museum, befunden habe. In der heutigen Illinger Ruhestätte gebe es noch viel Platz für neue Grabfelder, lautete ein Argument gegen dessen Schließung. In einer anderen Wortmeldung wurde empfohlen, eher auf den Elchesheimer Friedhofs zu verzichten, da es dort schon heute durch den Straßenverkehr viel lauter sei als in Illingen. Durch den Edeka-Markt würde sich die Geräuschkulisse, die bei Beerdigungen oftmals störe, verstärken. Solchen Bedenken entgegnete Spiegelhalder mit dem Hinweis auf Erweiterungspläne für das Gewerbegebiet Illingen, das den dortigen Friedhof eines Tages umgeben könne. Durch "Speditionen" könnten dann auch dort Lärmbelästigungen entstehen. Ein Bürger meldete sich mit persönlicher Bedrängnis zu Wort. Seine Familie habe auf dem Illinger Friedhof vor wenigen Jahren die zweijährige Tochter beerdigen müssen. Es sei eine fürchterliche Vorstellung, eines Tages ihr Grab nicht mehr aufsuchen zu können oder, wenn der Friedhof geschlossen werde, ein verwahrlostes Umfeld vorzufinden. Auch den Wunsch, selbst einmal beim eigenen Kind bestattet zu werden, wolle man nicht aufgeben. Spiegelhalder versicherte, dass Grabstellen nicht abgeräumt würden und der Friedhof auch nach Aufgabe seiner Funktion als Gedenkstätte erhalten bleibe. Diese Aussage wurde von anderer Seite als generell wichtig angesehen: Es wäre für Angehörige beruhigend zu wissen, dass auch ein aufgelassener Gottesacker noch gepflegt werde. An der momentanen Pflege der Friedhöfe, zumindest von Teilen davon, gab es jedoch harsche Kritik. Stellenweise herrsche "Wildwuchs". Bemängelt wurde ferner, dass manche Wege mit Rollator oder Rollstuhl nicht befahrbar seien. Man bleibe im Splitt stecken. Der Bürgermeister gestand die Missstände ein. Sie würden abgestellt.

