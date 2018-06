Kündigung nach hinten verschoben

So gesehen existiere die Werkrealschule auch künftig, ergänzte Bürgermeister Dietmar Späth. Er blickte in der Sitzung nochmals auf die sinkenden Schülerzahlen. Melden sich zwei Jahre in Folge weniger als 16 Schüler an, kann das Schulamt die Werkrealschule schließen. Zum Schuljahr 2018/2019 werde nach dem Anmeldeverfahren davon ausgegangen, dass sich nur 14 Schüler angemeldet haben. Aus Muggensturm seien es gerade mal zwei Schüler. Die anderen kommen aus den Schulbereichen Kuppenheim, Bischweier, Gaggenau und Rastatt.

Eine Lösung hatte man bei einer Schulausschusssitzung diskutiert. Da in absehbarer Zeit von der Werkrealschule die bisherigen vier Klassenzimmer am Standort Muggensturm nicht mehr benötigt werden, ist die Gemeinde bereit, die Vereinbarung zur Werkrealschule mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 weiterzuführen. Zudem ist vorgesehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Werkrealschule durchgängig aufgrund der Schülerzahlen nur noch einzügig betrieben wird. Die zehnte Klasse würde dann voraussichtlich entfallen.

Das bedeutet, dass für den langfristigen Betrieb der Werkrealschule nur noch fünf Klassenräume benötigt werden, die dann an der Schule in Kuppenheim untergebracht werden. Dazu seien allerdings Umbaumaßnahmen notwendig, die dann in der Hand der Stadt Kuppenheim liegen.

Die vorläufige Kündigung der Vereinbarung, so erläuterte Hauptamtsleiter Gerstner, würde sich bei dem im Schulausschuss gefassten Lösungsansatz um weitere zwei Jahre verschieben, also bis 2020/21. Man könne damit leben, dass bis dahin in der Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm zwei beziehungsweise drei Klassenzimmer zur Verfügung gestellt werden. Eigenbedarf für diese Räume werde es in dieser Zeit nicht geben, da die geplanten Baugebiete nicht so weit erschlossen sind, dass man mit einem dramatischen Anstieg der Schüleranzahl für die Grundschule rechnen müsse.

Im Gemeinderat folgte nun eine Diskussion über den vom Schulausschuss gefassten Lösungsansatz. Harald Unser (MBV) befand diesen durchaus für tragbar und hielt auch die Verschiebung der Kündigung um zwei Jahre für angebracht, auch wenn die Gemeinde finanziell etwas mehr bluten müsse. Diesem pflichtete im Wesentlichen Dieter Eisele (SPD) bei. Ein geordneter Übergang sei ihm wichtig. Er hoffe, dass damit wieder der Frieden in der Elternschaft gefunden wird. Joachim Schneider (CDU) wollte auf keinen Fall die Werkrealschule geschlossen wissen und kritisierte in diesem Zusammenhang das Schulsystem und die Schaffung von Gemeinschaftsschulen.

Die Verlängerung der Kündigungsfrist wurde auch von der CDU mitgetragen. Allerdings wollte man den Abrechnungsmodus der Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg gerechter verteilt wissen. Bürgermeister Späth bat darum, diesen Abrechnungsmodus, der seit neun Jahren Bestand hat, nicht nochmals zu ändern. Letztlich lehnte der Gemeinderat den Antrag der CDU bei sieben Gegen- und sechs Jastimmen ab.

Der Lösungsansatz, die Kündigung um zwei Jahre weiter hinauszuschieben, wurde mit acht Ja- und drei Gegenstimmen angenommen.