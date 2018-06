Zwei Friedhöfe sind auf Dauer einer zu viel

Weisenbach

Weinbergstraße und Rathaus Weisenbach (mm) - Der Weisenbacher Bauausschuss besichtigte zwei Baustellen. Im Rathaus wird die Sanierung wegen zusätzlicher Arbeiten umfangreicher und teurer. In der Weinbergstraße sollen ab nächster Woche Bordsteine und Rinnen gesetzt werden (Foto: Götz).

Rastatt

Ausbildungstag im Benz-Werk Rastatt (red) - "Ausbildung live" heißt es wieder am Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Mercedes-Benz-Werk Rastatt. Jugendliche, aber auch Eltern können sich über das Ausbildungsangebot des Werks Rastatt informieren und direkte Einblicke in die Praxis erhalten (Foto: Daimler).