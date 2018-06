Stadt mietet "Kreuz" an

Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Jahr mehr als halbiert. Daher gibt der Landkreis seine Staatliche Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Kuppenheim nun ganz auf und hat einen entsprechenden Auflösungsvertrag mit dem Eigentümer geschlossen, informiert die Pressestelle im Landratsamt. Die noch verbleibenden Flüchtlinge aus der Kuppenheimer GU wurden auf andere Unterkünfte in Rastatt, Gaggenau und Gernsbach verteilt. Den neuen Mietkontrakt schließt die Stadt direkt mit dem "Kreuz"-Eigentümer.

Damit dürfte die Knöpflestadt keine Unterbringungsprobleme mehr haben, denn die Räumlichkeiten im "Kreuz" sind längst nicht voll belegt. 41 Menschen sind dort zurzeit untergebracht, 15 weitere sollen nach den Prognosen noch in diesem Jahr Kuppenheim zugewiesen werden, sowie weitere zehn im kommenden Jahr. Mußler erinnert daran, dass in der Hochphase des Zustroms zeitweise sogar mehr als 100 Menschen im "Kreuz" Obdach fanden und Zelte im Saal aufgebaut werden mussten.

Seit 2013 sind 117 Menschen in Kuppenheim in der Anschlussunterbringung, für die die Kommune zuständig ist, angekommen und "durchgelaufen", informiert Peter Müller, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Bildung. Zurzeit leben 85 Flüchtlinge, davon 54 Erwachsene und 31 Kinder, in Kuppenheim und Oberndorf. Dabei stellen die Afghanen mit 23 und die Syrer mit 22 Personen die größte Gruppe. 14 Nationalitäten sind ungeklärt, neun kommen aus dem Irak, acht aus Eritrea, vier aus Indien, zwei auf China und jeweils eine Person aus Georgien, Nigeria und dem Iran. Sie leben in acht Unterkünften, einer ist privat untergekommen.

Bürgermeister Karsten Mußler zeigt sich mit der aktuellen Entwicklung und der Betreuung sehr zufrieden. Seit anderthalb Jahren ist die Integrationsbeauftragte Ulrike Sztatecsny für Kuppenheim und Bischweier tätig. Und es bestehe eine gute Kooperation zwischen den Mitarbeitern, den ehrenamtlichen Helfern und dem Verein "Hand in Hand". Das ehrenamtliche Engagement sei ungebrochen groß. Gut angenommen werde auch das Begegnungscafé, das regelmäßig im St.-Sebastianhaus stattfindet. Es gibt zwei Vorbereitungsklassen (VKL) in der Grundschule und in der Werkrealschule.

Zwar sei es jedes Mal ein "ungeheurer bürokratischer Aufwand", wenn jemand umgemeldet werden müsse, räumt Mußler ein, aber gleichwohl: "es läuft", zieht er eine zufriedenstellende Bilanz.