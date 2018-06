Tiere genau unter Lupe genommen

Durmersheim - Die Schüler der bereits seit 14 Jahren am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (WHG) bestehenden Naturschutz-AG hatten 2018 die Idee, Kurzfilme über die Artenvielfalt in und um Durmersheim zu drehen. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch beim "Nachmittag der Artenvielfalt" am WHG vorgestellt. Sie waren dabei nur ein Teil des umfangreichen Programms unter dem Motto "Natur vor der Schultür". Zusammen mit dem NABU und dem Naturschutzzentrum Rappenwört (NAZKA) konnten am Schulteich und der Wiese daneben die Vielfalt der Natur erforscht werden.

In der Aula laufen die selbstgedrehten Kurzfilme, in denen die jungen Naturschützer an verschiedenen Orten in der Umgebung ihrer Heimat bei Exkursionen zu sehen sind. Im Rahmen des Projekts "Lebensader Oberrhein - Naturvielfalt von nass bis trocken" waren sie mit ihrer Betreuungslehrerin Michal Lang unterwegs, um die biologische Vielfalt am Oberrhein selbst zu entdecken.

Wie die anwesende Projektleiterin Dr. Katrin Fritzsch vom NABU-Landesverband Baden-Württemberg erläutert, wurde das Gebiet entlang dem Oberrhein zwischen Iffezheim bis Bingen als "Hotspot der biologischen Vielfalt" in ein Bundesprogramm aufgenommen. Zusätzlich werden von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mittel zur Verfügung gestellt, um mit Partnern, die sich intensiv für den Schutz dieser einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt engagieren, den Naturschutz vor Ort zu intensivieren.

Als Kooperationspartner für die Aktionen der Umwelt-AG des WHG ist neben dem NABU das NAZKA in Rappenwört integriert. Es offeriert kostenfreie Umweltbildungsangebote für Schulklassen aller Schultypen und Klassenstufen an. Neben den Exkursionen, die von Tanja Hofmeister vom NAZKA begleitet wurden, steht auch der Schulteich auf dem Gelände des Gymnasiums im Fokus. Siegfried Baumgart von der Agenda 21 in Durmersheim erklärt, dass der Teich künstlich angelegt wurde und seither langsam aber stetig verlande. Daher gibt es im Rahmen der Umwelt-AG auch mehrere Schüler, die im Sommer regelmäßig Wasserproben entnehmen und sie analysieren. Sie dokumentieren damit die Verminderung der Wasserqualität ab einer bestimmten Wassertemperatur, ergänzt Lang. Es bestehe der große Wunsch an die Gemeindeverwaltung, den Teich auszubaggern und den angesammelten Schlamm zu entfernen.

Die Schüler sind inzwischen fleißig am Keschern und entdecken immer wieder etwas Neues in der grünen Suppe aus Wasserlinsen. Unter dem Vergrößerungsglas und danach mit dem Mikroskop werden die Tiere in den mit Wasser gefüllten Petrischalen ganz genau unter die Lupe genommen. Für Kim (12), die seit diesem Schuljahr in der AG mitmacht, ist es die Lieblingsbeschäftigung, da "dabei immer wieder Überraschungen auftauchen". Alexander (12) ist schon seit zwei Jahren dabei und erzählt mit strahlenden Forscheraugen, dass er auch schon eine fliegende Ameisenkönigin gefangen und sie bis zur Entwicklung des Nachwuchses in einem Terrarium betreut habe. Auf Nachfrage, wie man eine Ameisenkönigin betreut, erklärt er, dass sie täglich Wasser und Proteine in Form von Fliegen und Kohlenhydrate über Honig erhielt. Aus den Eiern sind dann tatsächlich junge Ameisen geschlüpft - gezählt hat er sie nicht, aber er schätzt ihre Zahl auf rund 500 Stück.

An einer weiteren Station werden die in Marmeladegläsern sitzenden Nachtfalter, Grashüpfer und weitere Krabbeltiere aus der Wiese nach Bestimmungsbüchern identifiziert. An der dritten Station kann man dem Bewegungsdrang und der Kreativität nachgeben und sich aus einem Stück Weidenast etwas schnitzen. Schulleiter Thomas Dornblüth zeigte sich stolz, engagierte Lehrkräfte wie Michal Lang in seinem Team zu haben, während sie ergänzt, dass ihr immer freie Hand gelassen werde.