Einer schließt, der andere wächst

Der Gemeinderat hat in dieser Woche das Bebauungsplanverfahren für die Erweiterung des Edeka-Markts an der Ecke Karlsruher Straße/Richard-Wagner Ring vorangetrieben. Die Pläne reichen bis ins Jahr 2012 zurück, jetzt soll offenbar ein Knopf an das Ganze gemacht werden. Das Unternehmen H-S als Eigentümer will die Verkaufsfläche auf 1400 Quadratmeter vergrößern. Mit der Erweiterung geht eine Neuordnung der Parkplätze und Überplanung der benachbarten Brachfläche einher, auf der bis zum Jahr 2005 eine Tankstelle stand.

Der Gemeinderat stimmte dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu. Ein Zeitplan wurde nicht genannt; nach BT-Informationen will der Investor das Vorhaben in mehreren Abschnitten angehen, so dass der Markt nicht geschlossen werden muss.

Im Edeka-Markt in der Badener Straße ist heute vorerst Schluss. Wie berichtet, will das Unternehmen die bestehenden Anlagen abreißen und durch einen größeren Neubau ersetzen. Der auf diesem Areal dann entstehende Nahversorgungsbetrieb würde eine Verkaufsfläche von 1450 Quadratmetern und einen Parkplatz mit rund 120 Stellplätzen umfassen.

Im Rathaus geht man davon aus, dass der neue Markt im Jahr 2020 eröffnen wird. Bis dahin müssten Münchfeld und Siedlung ohne einen Lebensmittelversorger auskommen - ein Defizit, das vor allem ältere Menschen treffe, wie ein BT-Leser jetzt gegenüber der Redaktion anmerkte. Sein Vorschlag: Die Organisation eines fahrbaren Lebensmittelladens, wie es andere Kommunen praktizieren.

Bei der Siedlergemeinschaft Münchfeld nimmt man die vorläufige Schließung zwar mit Bedauern zur Kenntnis, wie Vorsitzender Wolfgang Franzke dem BT sagte. Allerdings hätten sich Bewohner bislang noch nicht gemeldet, die auf eine Ersatzlösung drängen würden. In der nächsten Vorstandssitzung, so Franzke, wolle man das Thema aufgreifen.

Im Rastatter Rathaus sieht man keine Veranlassung, die Interimszeit mit Alternativen zu überbrücken. Die Einwohner müssten in den zwei Jahren längere Wege in Kauf nehmen. Wirtschaftsförderer Jonathan Berggötz verweist jedoch zugleich auf Angebote von Versorgern, die auf Wunsch direkt ins Haus liefern. Der Wirtschaftsförderer ist froh, dass 2020 der Edeka-Markt mit deutlich größerem Angebot aufwarten wird und seine wichtige Funktion als Nahversorger im Süden wieder aufnehmen wird.